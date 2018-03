7 bí quyết thành công của Steve Jobs

Năm 1972, Steve Jobs, hiện là Tổng giám đốc Apple, rời gia đình ở Thung lũng Silicon (Mỹ) để theo học ngành khoa học nhân văn tại trường Reed College nhưng rồi bỏ học chỉ sau đó một kỳ. Như nhiều thanh thiếu niên khác, chàng trai 17 tuổi khi ấy thiếu sự định hướng vào đời. "Tôi không có ý niệm muốn làm gì trong tương lai và cũng không hiểu trường học sẽ giúp tôi xác định lối đi như thế nào", sau này Jobs nói. "Ở đó, tôi tiêu hết số tiền mà bố mẹ đã dành dụm cả đời. Vì thế tôi quyết định nghỉ học với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Không có gì ngạc nhiên khi phụ huynh trên toàn thế giới sẽ lắc đầu trước nguyên tắc đầu tiên này bởi để có thể đổi mới thế giới như CEO của Apple, con cái họ sẽ còn cần tới 6 tiêu chí rất khó thực hiện khác.

Gallo mô tả Jobs như người anh hùng với khả năng mang đến "không phải những gì người dùng muốn, mà là những gì họ sẽ muốn". Bí quyết chủ đạo để tạo nên một kiệt tác là nghĩ khác để làm nên sự khác biệt và luôn đặt ra các câu hỏi nhằm thay đổi hiện trạng (Put a dent in the universe).

Để thực hiện điều đó, người ta phải có đủ kinh nghiệm và kiến thức rộng về cuộc sống. Gallo trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) rằng sự sáng tạo đòi hỏi khả năng huy động nhiều kinh nghiệm mới có thể đạt được điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Chẳng hạn, Jobs từng tham gia lớp viết chữ đẹp ở trường Reed, nhờ vậy sau này ông mới kết nối kinh nghiệm đó trong thiết kế sản phẩm.

Nguyên tắc thứ ba về khả năng vận động bộ não (Kick-start your brain) có liên quan đến câu nói của Jobs: "Một phần khiến Macintosh trở nên tuyệt vời là những người làm ra nó từng là nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà động vật học và cả nhà sử học nhưng giờ lại trở thành những chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới".

Những bí quyết còn lại nhấn mạnh sự kiên định. "Đổi mới vẫn đang nằm cô đơn ở đâu đó bởi rất ít người dám dũng cảm vứt bỏ những ý tưởng mới nhưng lại tự tin bảo vệ những gì họ đã chọn trước mọi chỉ trích. Do đó, rất ít người có khả năng cách tân ở mức độ cao như Steve Jobs", Gallo nhận định. Nói cách khác, cách tốt nhất cho thanh niên là tiếp tục theo học ở trường.

7 nguyên tắc đổi mới của Steve Jobs

1. Làm những gì bạn đam mê (Do what You Love).

2. Tạo nên sự khác biệt (Put a Dent in the Universe).

3. Vận động bộ não (Kick-Start Your Brain).

4. Bán ước mơ, không phải bán sản phẩm (Sell Dreams, Not Products).

5. Nói "Không" với 1.000 thứ (Say No to 1,000 Things).

6. Tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời (Create Insanely Great Experiences).

7. Làm chủ thông điệp (Master the Message)

Lê Nguyên