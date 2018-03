Các câu hỏi trên Ask.com cho thấy người sử dụng Internet có những thắc mắc "rất căn bản và ngộ nghĩnh":

1. How do I get pregnant? (Làm thế nào thì sẽ có bầu?)

2. How do I lose weight? (Phương pháp giảm cân?)

3. How do I write a resume? (Cách viết hồ sơ xin việc?)

4. How much is minimum wage? (Mức lương tối thiểu là bao nhiêu?)

5. How much is my car worth? (Chiếc ô tô... của tôi đáng giá bao nhiêu?)

6. How do I change my name? (Làm sao thể đổi tên tôi?)

7. What is the meaning of life? (Ý nghĩa cuộc sống này là gì?)

8. How do I register to vote? (Cách đăng ký để bình chọn?)

9. Why is the sky blue? (Vì sao bầu trời màu xanh?)

10. How do I download videos? (Tôi tải video như thế nào?)

Còn hãng tiên phong về dịch vụ Internet của Mỹ Yahoo cũng công bố 10 từ khóa phổ biến trên công cụ của họ, trong đó có tới 5 ngôi sao thuộc làng giải trí:

Britney Spears xếp số 1. Ảnh: Courant. Miley Cyrus thứ 4. Ảnh: Hollywoodgrind. Thứ 6 là Jessica Alba. Ảnh: NofulStop. Lindsay Lohan đứng thứ 7. Ảnh: Cinematic. Angelina Jolie thứ 9. Ảnh: TopNews.

5 từ khóa còn lại trong danh sách tra cứu là trang World Wrestling Entertainment, game online RuneScape, loạt truyện tranh manga Naruto và cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol.

Google cũng chuẩn bị tiết lộ những từ khóa được nhập nhiều nhất trên dịch vụ của họ.

Châu An