Panasonic Lumix DMC-FX01 / Top 5 máy ảnh thời trang / 5 camera số bán chuyên đắt hàng / Máy ảnh số tốt nhất tháng 9/2006

Các máy ảnh thời trang dòng point-and-shoot ngày nay không chỉ có ngoại hình nhỏ xíu gợi cảm mà còn có khả năng khiến người dùng lãng quên hẳn máy ảnh phim phổ biến một thời. Tuy nhiên, 5 máy ảnh dưới đây còn được nhận định là đứng đầu về độ quyến rũ và nhỏ bé, bên cạnh những tính năng tiên tiến. Chúng được nhận định thích hợp dành cho phái đẹp, những người tìm kiếm các thiết bị công nghệ vừa tốt mà phải có ngoại hình thật gọn gàng và bắt mắt.

1. Canon Digital Ixus i7 Zoom

i7 Zoom với 4 màu thời trang. Ảnh: Dpreview.

Nối gót chiếc i Zoom trông xinh xắn và nhỏ như chiếc bật lửa Zippo, Ixus i7 Zoom đứng đầu về tiêu chí thời trang bắt mắt. Máy ảnh "7 chấm" này còn được ca ngợi nhiều về bộ xử lý ảnh Digic III với khả năng nhận diện khuôn mặt, giúp chụp ảnh tốt hơn các bức ảnh dạ tiệc, đám cưới những nơi tụ tập đông người. Ngoài ra, i7 Zoom còn đến với 17 chế độ chụp khác nhau, bao gồm cả các chế độ chụp đặc biệt và quay video.

2. Casio Exilim EX-S770

S770 với ba màu trắng bạc, xanh tím than và đỏ tươi. Ảnh: Gizmodo.

Từ khi ra đời mẫu máy ảnh được mệnh danh là mỏng như thẻ EX-S1 đến nay, Casio đã định hướng thị trường máy ảnh thời trang chạy theo khẩu hiệu "mỏng nữa, mỏng mãi". Model mới nhất dòng này tiếp tục phát huy xu thế đó là chiếc Exilim EX-S770. Như Casio Exilim EX-S600, S770 nhắm tới giới khách hàng chuộng thiết kế phong cách, nhỏ bằng tấm danh thiếp, mỏng mảnh chưa đầy 2 cm và đến với ba màu trẻ trung bắt mắt.

3. Kodak EasyShare V610 (8,5 triệu đồng)

V601 độc đáo với hai ống kính. Ảnh: Cnet.

Khi Kodak giới thiệu máy ảnh số hai ống kính đầu tiên chiếc EasyShare V570 (7,5 triệu đồng), ở CES tháng 1 năm nay, nhiều người phân phân về sự cần thiết, tính hữu dụng của thiết kế hai cảm biến hai ống kính này. Nhưng giờ đây hãng tiếp nối thành công của sản phẩm trước bằng model mới, chiếc EasyShare V601 6,1 Megapixel, và tức là hoàn toàn tự tin, vì rằng khái niệm "dual lens" giờ đã trở thành thân thuộc với khá nhiều người.

Như V570, V601 có hai ống kính với dải zoom lên tới 10x, một ống kính bao phủ tầm 38 - 114 mm và ống kính thứ hai là 130 - 380 mm. Khoảng cách thiếu hụt do hai ống kính tạo ra sẽ được bù đắp nếu sử dụng zoom số (mặc dù sẽ phải giảm số lượng điểm ảnh). Ngoài ra, sản phẩm còn đến với màn hình LCD 2,8" 230k pixel khá rộng, và kết nối không dây Bluetooth để chia sẻ ảnh với điện thoại di động và in trực tiếp đến máy in tương thích.

4. Panasonic Lumix DMC-FX01 (5.120.000 đồng)

Máy ảnh này được trang bị ống kính chụp góc rộng 28 mm; khả năng quay video định dạng rộng 30 hình/giây; bộ ổn định ảnh hai chức năng; màn hình LCD góc nhìn rộng; có thể sử dụng pin và bộ nạp giống FX9 và FX8.

FX01 với ống kính Leica góc rộng 28 mm. Ảnh: Cnet.

Tuy nhiên, FX01 bị chê là thiếu các chức năng chỉnh tay hay ống ngắm quang học; nhiễu đường viền đáng kể với ống kính chụp góc rộng 28 mm; quang sai màu ở viền ảnh; không thể chọn độ nhạy sáng theo sở thích ở chế độ nhạy sáng cao - High Sensitivity mode. Tóm lại, Lumix FX01 tự hào là một máy ảnh gọn nhẹ hiện thân mức cao của đời trước cả về thiết kế và tính năng mặc dù điểm tổng thể cho chất lượng ảnh lại có phần đuối hơn.

Điểm đánh giá: 7,8/10

5. Sony Cyber-shot DSC-T50

T50 với màu đỏ nổi bật. Ảnh: Popphoto.

Máy ảnh 7 "chấm" này này nổi bật với màn hình cảm ứng rộng tới 3", hệ thống ổn định ảnh quang học giúp chống mờ ảnh, cho ảnh sắc nét và bộ nhớ trong khá dồi dào (58 MB). Nhược điểm của sản phẩm là tác động mở ống kính đến độ mở tối đa F3.5 chậm chạp; quá lệ thuộc vào màn hình cảm ứng cho giao diện điều khiển chật hẹp tù túng. Tóm lại, Cyber-shot DSC-T50 giữ được hai tiêu chí căn bản là chụp ảnh nhanh và ảnh đẹp, mặc dù thêm giao diện màn hình cảm ứng là không thực sự cần thiết.

Điểm đánh giá: 7,6/10

T.B. (theo Cnet)