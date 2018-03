5 laptop giá 'đỉnh' / 5 laptop pin 'siêu khỏe' / 5 laptop 'đỉnh' cho doanh nhân

Trong thế giới laptop, những chiếc ultraportable (siêu di động) luôn được xem là những nhà vô địch về chiều dày và trọng lượng. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian sử dụng pin, nhằm tăng tính di động đến mức tối đa, các nhà sản xuất buộc phải trang bị cho những chiếc laptop này bộ vi xử lý tiết kiệm điện năng. Đổi lại, người sử dụng cũng buộc phải chấp nhận vui vẻ với tốc độ hoạt động "rùa bò".

5 chiếc laptop sau đây không được xếp vào hàng ultraportable nhưng đều sở hữu một thân hình cực kỳ nhỏ gọn và trọng lượng khá nhẹ. Kết hợp với bộ vi xử lý mạnh mẽ và giá bán phù hợp với số đông người tiêu dùng, có thể xem đây như là những giải pháp tốt nhất dành cho các chiến binh đường phố trong thời điểm hiện nay.

1. Compaq Presario V3500 series

V3500 series mới đến Việt Nam cuối tháng 8. Ảnh: Cnet.

V3500 được HP-Compaq nâng cấp từ dòng Presario V3400, với một bộ cấu kiện mạnh mẽ, cho phép người dùng có thể lựa chọn sử dụng chip xử lý AMD hoặc Intel. Ngoài ra, dòng sản phẩm phổ thông này cũng được trang bị đầy đủ những tính năng cơ bản, có thể thực thi hoàn hảo những tác vụ cần thiết. Cuối tháng 8 vừa qua, model V3527 thuộc series Compaq Presario V3500 đã có mặt tại Việt Nam với giá bán 1.399 USD (chưa bao gồm thuế VAT).

Cấu hình máy: bộ vi xử lý Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, RAM 1 GB, ổ cứng 120 GB.

Kích thước các chiều: 334 x 237 x 39 mm. Trọng lượng: 2,45 kg.

2. HP Pavilion dv2500

HP Pavilion dv2500 có giá rẻ hơn so với nhiều đối thủ có cùng cấu hình. Ảnh: Cnet.

HP Pavilion dv2500 sở hữu một loạt những tính năng vô cùng mạnh mẽ, gói gọn trong thân hình khá bắt mắt, được bán ở mức giá vừa phải. Tốc độ hoạt động của máy có thể sánh ngang với những model đắt tiền hơn rất nhiều. Ngoài khả năng bảo mật khá cao với một cảm biến nhận dạng dấu vân tay, chiếc laptop này còn sở hữu một màn hình có chất lượng hiển thị rất cao. HP Pavilion dv2500 còn được trang bị tới 2 giắc cắm tai nghe và nhiều cổng kết nối, rất thiết thực cho những người hay sử dụng máy tính ở nhà.

Tuy nhiên, tuổi thọ pin không dài đã khiến cho tính cơ động của máy bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sở hữu một cổng HDMI cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh mất một cổng USB.

Cấu hình máy: bộ vi xử lý Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, RAM 2 GB, ổ cứng 160 GB.

Kích thước các chiều: 334 x 237 x 39 mm. Trọng lượng: 2,4 kg.

Giá tham khảo: 1.099 USD.

3. Sony VAIO VGN-CR 11GH

Series Vaio CR có 5 màu vỏ khác nhau. Ảnh: Cnet.

Series Vaio CR được Sony nâng cấp từ dòng C sặc sỡ. Với hình dáng gợi cảm và những màu vỏ quyến rũ, dường như chỉ có duy nhất một điểm khác biệt giữa hai đời laptop thời trang này, đó là màn hình của dòng CR lớn hơn, 14,1 inch so với 13,3 inch của dòng C. Kích thước các chiều của chúng gần như bằng nhau. Sony Vaio VGN-CR 11 GH có tất cả 5 màu vỏ khác nhau để người dùng lựa chọn, bao gồm các màu đỏ, xanh, trắng, hồng và đen.

Cấu hình máy: bộ vi xử lý Core 2 Duo T7100 1,8 GHz, RAM 1 GB, ổ cứng 80 GB.

Kích thước các chiều: 335,1 x 249 x 38,3 mm. Trọng lượng: 2,5 kg.

Giá tham khảo: 1.304 USD.

4. Acer Aspire 5585WXMi

Acer Aspire 5585WXMi có card đồ họa rời. Ảnh: Cnet.

Tốc độ xử lý tuyệt vời với bộ vi xử lý Core 2 Duo T7200 2,0 GHz, bộ nhớ 1 GB (có thể nâng cấp lên tới 4 GB) và ổ cứng 160 GB là những điểm mạnh nhất của Acer Aspire 5585WXMi. Ngoài ra, máy còn sở hữu một webcam tích hợp sẵn, ổ quang DVD đa định dạng và card đồ họa rời Nvidia GeForce Go 7300 cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Hệ điều hành được cài đặt sẵn là Windows Vista Home Premium.

Kích thước các chiều: 341 x 251 x 35 mm. Trọng lượng: 2,4 kg.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 1.460 USD.

5. Acer Aspire 4710

Acer Aspire 4710 có giá bán khá rẻ. Ảnh: Cnet.

Với những người thường xuyên sử dụng laptop ở nhà, thì một model giá rẻ, có khả năng thực thi một cách trơn tru hầu hết các tác vụ cơ bản như Acer Aspire 4710 là một sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ưu thế về giá thành, chiếc laptop lõi kép này còn được trang bị đầy đủ những tính năng cần thiết, trong đó bao gồm một khe cắm thẻ ExpressCard và một cổng ra âm thanh S/PDIF.

Thiết kế đơn giản và thân thuộc của bàn phím giúp mang đến sự thoải mái lớn cho người dùng, trong khi phần mềm quản lý hệ thống của máy khá dễ sử dụng. Tuy nhiên, giá rẻ cũng đồng nghĩa với việc Acer Aspire 4710 phải sở hữu một số linh kiện đã lỗi thời, do đó tốc độ hoạt động trong nhiều trường hợp cụ thể không được như ý muốn.

Cấu hình máy: bộ vi xử lý Core 2 Duo T5500 1,66 GHz, RAM 1 GB, ổ cứng 160 GB.

Kích thước các chiều: 344 x 248 x 42 mm. Trọng lượng: 2,6 kg.

Giá tham khảo: 944 USD.

Anh Linh (theo Cnet)