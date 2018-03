Theo NYDailyNews, Sở Cảnh sát New York (New York Police Department - NYPD) đã quyết định thay toàn bộ 36.000 smartphone Lumia chạy Windows Phone từng trang bị cho nhân viên vào năm 2014 bằng bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Cảnh sát có thể tùy chọn một trong hai mẫu điện thoại ra mắt năm 2016 này theo ý muốn.

36.000 cảnh sát Mỹ được trang bị iPhone 7 để làm việc.

Đại diện NYPD cho biết, việc thay thế sẽ diễn ra hoàn tất trong vài tuần tới, với 600 chiếc mỗi ngày. Dữ liệu chuyển tiếp từ smartphone Lumia sang iPhone sẽ được tiến hành với sự hỗ trợ của nhà mạng AT&T. Toàn bộ thông tin liên quan đến công dân mà cảnh sát phụ trách sẽ vẫn được giữ nguyên.

"Chúng tôi rất vui mừng vì được chuyển qua iPhone thay vì vẫn sử dụng nền tảng Windows Phone cũ kỹ. NYPD kỳ vọng đây sẽ là công cụ chống tội phạm đắc lực hơn", đại diện cảnh sát New York cho biết.

Trang bị smartphone cho nhân viên là nỗ lực của NYPD trong dự án 160 triệu USD nhằm hiện đại hóa đội ngũ cảnh sát địa phương. Với bộ đôi iPhone mới, cảnh sát có thể giám sát giao thông qua camera công cộng, kiểm tra hình ảnh người dân khu vực mình phụ trách, kiểm tra hồ sơ người dân...

Ngoài ra, một ứng dụng đặc biệt cài sẵn trên iPhone cho phép nghe trước nội dung phản ánh tại khu vực phụ trách thay vì phải chuyển đến 911, từ đó giúp cảnh sát có thể xử lý nhanh mà không cần tổng đài ứng cứu khẩn cấp báo lại. "Chúng tôi đến địa điểm xảy ra sự cố nhanh hơn rất nhiều so với trước đó", cảnh sát Christopher Clampitt của NYPD, một trong những người được trang bị iPhone mới đầu tiên, cho biết.

Lâm Anh