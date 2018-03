Sử dụng Fiber Bronze, Fiber Silver và Fiber Gold, khách hàng dễ dàng nâng cấp băng thông khi có nhu cầu (cao nhất là 1 Gb/giây) mà không phải kéo lại đường cáp. Đặc biệt, đây là các gói dịch vụ kết nối Internet có tốc độ truy cập cả 2 chiều tối đa tương ứng là 6 Mb/giây, 8 Mb/giây và 12 Mb/giây (tốc độ download và upload như nhau).

Tốc độ truy cập Internet quốc tế tối thiểu được cam kết với gói dịch vụ Fiber Bronze là 256 Kb/giây, Fiber Silver là 384 Kb/giây và Fiber Gold là 512 Kb/giây. Đồng thời, các gói cước này có khả năng phục vụ cùng lúc cho hàng trăm máy tính với độ bảo mật cao thích hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức cũng như cá nhân có nhu cầu Internet cáp quang tốc độ cao. Ngoài ra, FPT Telecom cũng đã cung cấp gói cáp quang FiberPublic cho các đại lý Internet.

Hiện nay, FTTH (Fiber To The Home) là công nghệ truy cập Internet hiện đại nhất trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang tới tận phòng máy của khách hàng. Do đó, chất lượng truyền dẫn ổn định, không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp. FTTH đặc biệt hiệu quả với các dịch vụ: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), Truyền dữ liệu, Game Online, IPT (truyền hình tương tác), VoD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence (hội nghị truyền hình), IP Camera…

Nhân dịp này, FPT Telecom Hà Nội và các chi nhánh tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương tổ chức chương trình khuyến mãi.

Tại Hà Nội, từ 11/4 đến 30/4 nếu khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ 12 tháng, giảm 75% phí lắp đặt tương đương 6 triệu đồng và miễn phí 5 triệu đồng thiết bị lắp đặt cho tất cả các gói FTTH.

Tại TP HCM, giảm 75% cước lắp đặt cho tất cả các gói FTTH từ ngày 7/4 đến hết 3/5, tặng 6 tháng cước đầu tiên cho 5 địa chỉ e-mail theo tên miền riêng khi đăng ký thêm domain riêng, giảm 30% phí khởi tạo dịch vụ và 30% cước hàng tháng cho các gói share hosting khi đăng ký mới (riêng chương trình này chỉ áp dụng đến hết ngày 30/4).

Tại Bình Dương, chương trình áp dụng từ ngày 24/3. Những khách hàng thanh toán cước trả trước 12 tháng sẽ miễn phí cước tháng thứ 13 cho tất cả các gói FTTH.

Khách thanh toán cước trả trước 24 tháng được giảm 100% phí khởi tạo dịch vụ với Fiber Public, Fiber Silver, Fiber Bronze.

Tại Đồng Nai, chương trình áp dụng từ ngày 1/4 đến 30/4.

Nếu người sử dụng cam kết dùng 12 tháng 1 trong 3 gói cước mới sẽ được tặng 1 modem quang Wireless với khách hàng trả cước hàng tháng, tặng 1 modem quang Wireless và giảm 25% phí hòa mạng ban đầu khi khách hàng thanh toán cước trả trước 6 tháng...

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi và báo giá của các gói cước Fiber Bronze, Fiber Silver, Fiber Gold và Fiber Public có thể tham khảo tại: http://www.fpt.vn/ffiber.aspx.

Việt Thi