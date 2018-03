Google AdWords hoạt động giống như một dịch vụ đấu giá. Các công ty tham gia sẽ đặt giá cho các từ khóa để khi người dùng gõ từ đó vào công cụ tra cứu online, đường link quảng cáo của họ sẽ xuất hiện ở vị trí cao trong kết quả. Ví dụ, một trang web về ôtô có thể mua từ khóa "bốn bánh". Khi có ai đó tìm kiếm bằng từ khóa này, website kia sẽ được ưu tiên hiển thị trước và mỗi lượt click vào đường link, chủ sở hữu site sẽ bị Google thu phí nhất định (Google không đưa ra mức giá cố định mà tùy thuộc vào mức đấu giá giữa các công ty).

Bản chất của quảng cáo Google Adwords là tính tiền theo click.

Nova Ads, đối tác của Google tại Việt Nam, đã tiến hành nghiên cứu trên 8.000 từ khóa tiếng Việt phổ biến trong vòng 30 ngày để xác định từ nào đang được đấu ở mức cao nhất trên website tìm kiếm Google Việt Nam.

Xếp đầu là "Máy đếm tiền" và "May phat dien" (máy phát điện). Mỗi từ này đem lại cho Google tới 100.000 đồng/click, tiếp đến là những từ gắn với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như "thông tắc cống", "chuyen nha tron goi" (chuyển nhà trọn gói), "hut be phot" (hút bể phốt), "diet moi" (diệt mối), "thiet ke noi that" (thiết kế nội thất)...

So với bảng xếp hạng 20 từ khóa tiếng Anh đắt nhất mà WordStream thực hiện trong tháng 7/2011 (khảo sát trên 10.000 từ), các từ tiếng Việt thuộc những lĩnh vực nghe có vẻ "bình dân". Bà Bùi Thị Hằng, Giám đốc marketing của Nova Ads, đánh giá một phần lý do là vì "các doanh nghiệp lớn, thuộc các ngành truyền thống chưa chú trọng sử dụng quảng cáo Google, trong khi doanh nghiệp nhỏ (hầu hết chủ doanh nghiệp thuộc tầng lớp 7x, 8x) năng động hơn, nắm bắt thông tin nhanh và mạnh dạn vận dụng các công cụ trên Internet hơn".

Bà Hằng cũng cho rằng, bản chất của quảng cáo Google là tính tiền theo click, vì vậy doanh nghiệp cần tính toán họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho một khách hàng tiềm năng để có được doanh thu và mức lợi nhuận như yêu cầu. Vị trí "top" chưa hẳn đồng nghĩa với hiệu quả quảng cáo cao.

Do cơ chế xác định giá quảng cáo của Google là dựa trên đấu giá, giá của từng từ khóa sẽ liên tục biến động, thay đổi tùy thuộc vào mức cạnh tranh giữa các khách hàng quảng cáo.

20 từ khóa tiếng Việt được đấu giá cao nhất để lên Top 3 trên Google VN:

1 Máy đếm tiền: 100.000 đồng 2 May phat dien: 100.000 đồng 3 thông tắc cống: 90.000 đồng 4 chuyen nha tron goi: 80.000 đồng 5 may dem tien: 80.000 đồng 6 thám tử: 80.000 đồng 7 hut be phot: 70.000 đồng 8 chuyển nhà trọn gói: 60.000 đồng 9 Máy phát điện: 60.000 đồng 10 Can dien tu: 60.000 đồng 11 chuyen nha: 60.000 đồng 12 may tinh tien: 60.000 đồng 13 thong tac: 55.000 đồng 14 Camera: 50.000 đồng 15 diet moi: 50.000 đồng 16 máy tính tiền: 50.000 đồng 17 thiet ke noi that: 50.000 đồng 18 ve sinh cong nghiep: 50.000 đồng 19 Cân điện tử: 40.000 đồng 20 dang ky internet fpt: 35.000 đồng

Châu An