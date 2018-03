Nhiều người nhầm lẫn giữa Internet và World Wide Web. Khái niệm Internet ra đời từ năm 1974 nhằm mô tả một hệ thống máy tính toàn cầu được kết nối với nhau qua giao thức TCP. Còn Web được ví như một cái bắt tay, hay một phương pháp để con người giao tiếp với người khác. Tim Berners-Lee không kết nối máy tính trên toàn thế giới khi giới thiệu WWW vào năm 1991, mà ông phát triển 3 công nghệ (URL, HTML và HTTP) cho phép người sử dụng tìm kiếm và chia sẻ thông tin dễ dàng hơn giữa các hệ thống kết nối đã có sẵn này.

Tim Berners-Lee, cha đẻ của World Wide Web. Ảnh: Wired.

20 sự thật thú vị về web:

1. Địa chỉ trang web đầu tiên là http://info.cern.ch.

2. Tên miền - cơ sở của hệ sinh thái web - lại ra đời 6 năm trước khi trang web đầu tiên xuất hiện. Tên miền sớm nhất được đăng ký là Symbolics.com vào tháng 3/1985.

3. Máy tính NeXT (công ty do Steve Jobs thành lập) là máy chủ web đầu tiên.

4. Cuối năm 1992, toàn thế giới chỉ có 26 web server.

5. Apache là máy chủ web phổ biến nhất thế giới và cũng là web server đầu tiên đạt mốc 100 triệu lượt cài đặt vào năm 2009.

6. Google cũng sở hữu web server riêng gọi là Google Web Server (GWS). Vào tháng 7/2009, chỉ 14,2 triệu site sử dụng GWS còn hiện nay nó là web server phổ biến thứ tư thế giới.

7. Nếu muốn biết vì sao việc đọc thông tin trên mạng được gọi là "lướt web", hãy hỏi Jean Armour Polly, người đưa ra cụm từ Surfing the Internet và là tác giả của nhiều cuốn sách về dịch vụ mạng.

8. Khiêu dâm là một trong những nội dung lớn và thu hút nhất trên web, nhưng tên miền .xxx đầu tiên chỉ được xuất hiện từ tháng 8/2011.

9. Theo trang Worldwidewebsize, tính đến 5/8/2011, thế giới có 19,68 tỷ trang web, gấp 3 lần tổng dân số toàn thế giới.

10. Năm 1996, người Mỹ sử dụng trung bình chỉ 30 phút mỗi tháng để lướt web.

11. Trình duyệt đầu tiên, cũng được Berners-Lee phát triển, là WorldWideWeb.

12. Trình duyệt đầu tiên được phát triển cho người dùng PC và Mac là Mosaic do Trung tâm siêu máy tính quốc gia của Mỹ xây dựng vào tháng 2/1993. Đây là một trong những trình duyệt đồ họa đầu tiên và thúc đẩy sự bùng nổ trong việc sử dụng web.

13. Ngày 30/4/1993 là ngày đặc biệt quan trọng bởi tổ chức CERN tuyên bố bất cứ ai cũng có thể sử dụng công nghệ WWW tự do và miễn phí.

14. Ngày 26/5/1994, bữa tiệc Conference Dinner được tổ chức để trao thưởng cho những cái nhất của WWW (The Best of WWW).

15. Dù "worldwide" (toàn thế giới) mới là từ viết đúng chính tả, Tim Berners-Lee quyết định viết tách rời để đỡ gây rắc rối trong việc sử dụng tại những cộng đồng không biết tiếng Anh.

16. Hiện nay, người dùng không bắt buộc phải gõ www khi nhập địa chỉ web.

17. Đường link màu xanh của trang web được chọn bởi cách đây hơn chục năm, màn hình máy tính chỉ hỗ trợ 16 màu và xanh da trời là màu đậm nhất không ảnh hưởng đến sự dễ đọc của văn bản.

18. Theo đánh giá của đa số người dùng, Google.com là trang web quan trọng nhất trên Internet trong 20 năm qua.

19. Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook sinh năm 1984, là tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ cung cấp dịch vụ trên web.

20. Cứ 8 cặp vợ chồng thì có một đôi quen nhau trên mạng.

Châu An