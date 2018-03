Các dự án trên là của trường khiếm thị Bừng Sáng và trường khuyết tật thính giác Hy Vọng 1, đều hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức và mang cơ hội tiếp cận công nghệ đến với cộng đồng người khiếm thính và khiếm thị cả nước.

Trung tâm hỗ trợ in ấn và thư viện chữ nổi sẽ được đầu tư công nghệ để hoàn thiện quy trình sản xuất sách chữ nổi, trang bị các thiết bị chuyên dụng, thu thập thông tin và tổ chức lưu trữ nội dung sách báo dưới dạng điện tử và chuyển sang in ấn. Dự kiến trong thời gian dự án triển khai, Trung tâm in ấn sẽ sản xuất được ít nhất 1.000 đầu sách và thư viện chữ nổi cho 500 lượt người đọc.

Đây là năm thứ 4 Samsung châu Á thực hiện chương trình Samsung Digital Hope. Năm nay, sau hơn 5 tháng phát động, TW Đoàn và Công ty điện tử Samsung Vina đã nhận được 21 dự án của cá nhân và tổ chức trong cả nước tham gia. Ngoài hai ý tưởng nói trên, Công ty Samsung Vina cũng sẽ tài trợ 25.000 USD cho dự án được đánh giá có triển vọng tốt là Phổ cập tin học cho Thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa của Hội Sinh viên Việt Nam. Tổng số tiền mà doanh nghiệp điện tử này sẽ chi với mục đích giúp đỡ thanh thiếu niên, người khuyết tật và kém may mắn trong khu vực là 620 nghìn USD.

Nguyễn Hằng