Mặc dù chưa xuất hiện trên những chiếc di động trong thực tế, đây là những ý tưởng về chiếc di động tương lai với thiết kế đẹp, độc đáo và tiện dụng.

Dưới đây là 15 mẫu thiết kế xuất sắc:

15. TripleWatch

Thiết kế điện thoại di động đồng hồ không phải là mới, tuy nhiên TripleWatch do Manon Maneenawa sáng tạo lại có nét độc đáo riêng. Điện thoại cho phép người dùng bẻ cong máy thành ba phần và uốn lại thành một chiếc đồng hồ treo tay. Chủ nhân của máy cũng có thể bấm nút nghe, bật loa ngoài đàm thoại khi đang lái xe dễ dàng.

14. What You See is What You Get Concept

Mẫu thiết kế có cái tên khá dài này được trang bị màn hình LCD như một tấm kính mà người dùng có thể nhìn xuyên qua. Màn hình cảm ứng của máy có thể tùy biến theo yêu cầu của người dùng như gọi điện, giải trí.

13. Asus Aura

Asus Aura có màn hình cảm ứng, bàn phím Qwerty gập đồng thời cũng là một màn hình cảm ứng. Thiết kế tương tự iPhone, máy có thể làm việc xoay ngang dọc trên màn hình 3,9 inch. Asus Aura còn hỗ trợ nhiều kết nối mạnh như 3G/HSDPA, Wi-Fi.

12. Sleak n Slim

Sleak n Slim là thiết kế của Sky với công nghệ cảm ứng từ màn hình đến các nút bấm ẩn hiện. Máy có kiểu dáng thời trang.

11. Nokia 888 Communicator

Được thiết kế bởi Tamer Nakisci và từng giành giải thưởng thiết kế của Nokia. Máy có thể uốn cong, gập dẻo làm vòng đeo tay, khi điện thoại đến có thể rung, bật báo thức dễ dàng. 888 cũng sở hữu nhiều tính năng với màn hình cảm ứng, hiển thị hình ảnh mọi nơi trên máy.

10. Bracelet

Bracelet Phone là thiết kế của chuyên gia người Trung Quốc Tao Ma. Máy có các phím bấm long lanh như viên kim cương. Ngoài chức năng để gọi điện và đọc tin nhắn, máy còn giữ vai trò như một thiết bị nghe nhạc MP3. Mỗi khi có điện thoại đến, chiếc vòng trên tay người dùng sẽ rung lên.

9. CUin5

Ý tưởng thiết kế CUin5 được gọi đây là chiếc di động thực dụng, bởi toàn thân của máy đều là phím bấm cho phép nhắn tin, gọi điện. Điểm độc đáo là khi người dùng chạm vào bề mặt nào trước, các bề mặt khác sẽ bị khóa. Thiết kế này của Branko Lukic.

8. BenQ-Siemens Snake

"Con rắn" của BenQ-Siemens được thiết kế để đeo lên tay, máy có phím Yes nằm ngay bên ngoài để người dùng có thể bấm nghe điện. Tuy nhiên, nhiều người dùng lo ngại nếu Snake phone có mặt trên thực tế, việc sử dụng sẽ rất khó khăn.

7. Dark Label Retroxis

Đây là thiết kế của Lim Sze Tat. Máy có kiểu dáng đơn giản, trang nhã với phím bấm dễ sử dụng. Lớp vỏ của Dark Label Retroxis bằng carbon nhẹ và cứng, màn hình OLED có khả năng ẩn khi điện thoại không hoạt động.

6. Onyx

Onyx là sản phẩm hợp tác của nhà phát triển Pilotfish (Đức) và Synaptics (Mỹ). Ý tưởng thiết kế này có màn hình cảm ứng và không có bàn phím. Máy sử dụng bộ cảm biến, có thể hiểu được lúc nào thì cần trả lời cuộc gọi khi người dùng áp điện thoại vào má.

5. Black Box

Thiết kế của BenQ-Siemens có thể thay đổi bố cục phím bấm tùy theo chức năng mà mỗi người dùng muốn.

4. NEC Tag

Thiết kế của hãng điện tử Nhật Bản có thể uốn cong, thay đổi hình dạng theo từng hoàn cảnh. Máy được làm bằng vật liệu mềm, có thể đeo tay, dán vào đai lưng.

3. Nokia Aeon

Thiết kế của nhà sản xuất Phần Lan có màn hình cảm ứng phủ khắp bề mặt. Kiểu dáng của máy khá nhỏ nhắn, trang nhã.

2. Sony Ericsson

Mẫu thiết kế của Sony Ericsson có màn hình OLED sáng, camera 3,2 "chấm" và nút điều chỉnh đài FM. Máy có nắp trượt, bộ nhớ trong lên tới 2 GB.

1. Nokia Archive

Archive của Nokia sở hữu hai màn hình cảm ứng, hỗ trợ người dùng thực hiện các chức năng chia sẻ nhóm, hội nghị không dây...

Huy Nguyễn (theo Miscmasala)