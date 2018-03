Thị trường TV ngoài miền Bắc trước thời điểm World Cup diễn ra chưa sôi động bằng thị trường trong Nam. Thống kê tại một số siêu thị điện máy lớn trong TP HCM cho thấy các mẫu TV ra đời từ năm 2009 dịp này vẫn rất đắt hàng, đáng chú ý là những mẫu 32 inch LCD của Sony, Panasonic, LED của Samsung và Plasma LG.

Dưới đây là 10 mẫu TV bán chạy tại thị trường phía Nam trước thềm World Cup.

1. Sony 32W550A

Sony 32W550A. Ảnh: Pcworld.

Chiếc LCD này hỗ trợ độ phân giải Full HD và tính năng cảm biến ánh sáng tự động Ambient Light Sensor. TV LCD Bravia 32" (81 cm) dòng W550A thích hợp cho những ai yêu thích việc giải trí nhờ những công nghệ như hỗ trợ chuyển động nhanh Motionflow 100Hz, Bravia Engine 3, và Live Colour giúp trải nghiệm hình ảnh một cách toàn vẹn nhất với chất lượng màu sắc sống động. 32W550A còn có công nghệ hình ảnh thông minh giúp làm giảm nhiễu khi xem phim chuẩn nén MPEG.

2. Samsung 32B6000

Samsung 32B6000. Ảnh: Mediazone.

TV với công nghệ đèn nền Edge LED cho độ tương phản Mega, đồng thời tích hợp nhiều tính năng như Full HD 1080p, quét hình 100 Hz Motion Plus và bộ xử lý hình ảnh Samsung LED engine. Kế thừa từ thiết kế pha lê được ứng dụng thành công cho dòng TV LCD cao cấp của những năm trước, TV LED 32B6000 thể hiện thiết kế pha lê đẹp hơn, với sự kết hợp giữa hai màu đỏ và đen trên nền pha lê trong suốt. Với 4 cổng HDMI, một cổng USB chuẩn 2.0 cùng các cổng kết nối cơ bản khác, chiếc TV LED 32B6000 có thể kết nối dễ dàng với nhiều thiết bị kỹ thuật số khác nhau như dàn Home Theater, đầu đĩa Bluray, máy chụp ảnh và máy quay phim.

3. Panasonic 37X15V

Panasonic 37X15V. Ảnh: Cnet.

Panasonic 37X15V có m àn hình IPS Alpha góc nhìn rộng, công nghệ 100Hz Motion Picture Pro, công nghệ 24p Film cho hình ảnh chuyển động mịn màng. 37X15V có 3 cổng HDMI, tính năng hiển thị chức năng Viera Tools bằng đồ họa và chế độ game. Những ưu điểm khác của mẫu TV này là chế độ tiết kiệm điện năng, công nghệ V-Audio Surround và đặc biệt là tuổi thọ màn hình lên đến 60.000 giờ.

4. Samsung 37B530

Samsung 37B530. Ảnh: Riverparkinc.

TV LCD series 5 có thiết kế đơn giản và cổ điển được hỗ trợ bởi độ phân giải Full HD và công nghệ hình ảnh DNIe Plus. Với một bộ chip xử lý chất lượng hình ảnh như tối ưu hóa chuyển động, tối ưu hóa màu sắc, tăng cường độ tương phản và giảm tạp nhiễu tín hiệu đầu vào, DNIe Plus cho bạn hình ảnh trung thực và rõ nét hơn. Bên cạnh đó, 37B530 còn có bộ nâng cấp màu thế hệ 2 (WCE 2) giúp tăng cường và mở rộng dải màu xanh lục và xanh lam và tập trung hỗ trợ dải màu đỏ nhằm cân bằng ba sắc tố RGB, tạo ra hình ảnh rực rỡ. Với 3 cổng kết nối HDMI, 37B530 cho phép bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị kỹ thuật số khác. Bộ xử lý âm thanh vòm SRS TruSurround HD tạo hiệu ứng âm thanh 3 chiều mà không dùng đến loa ngoài, mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh mới.

5. Samsung 40B530

Samsung 40B530. Ảnh: Inenektrolic.

Samsung series 5 là dòng sản phẩm bán chạy trên thị trường, cạnh tranh với dòng W của Sony và X10V của Panasonic. 40B530 có kích thước màn hình là 40 inch, thiết kế mỏng và tương đối đẹp. Bên cạnh đó, TV được tích hợp toàn bộ tính năng của dòng serie 5 như độ phân giải Full HD 1080p, công nghệ DNIE Plus, bộ nâng cấp màu thế hệ 2 (WCE 2) và âm thanh vòm SRS TruSurround HD.

6. Toshiba 40CV600T

Toshiba 40CV600T. Ảnh: Cnetasia.

Màn hình Full HD của 40CV600T trình diễn hình ảnh khá nét với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel và tỷ lệ màn hình là 16:9 cho bạn những trải nghiệm mới với các nội dung HD. 40CV600T được tích hợp công nghệ hiệu chỉnh màu 3D (3D Color Management), cho phép điều chỉnh các sắc thái màu, mức độ chuyển màu và độ sáng của từng màu trong sáu màu cơ bản. Chẳng hạn, có thể hiệu chỉnh màu sắc làn da, hay màu cỏ một cách chân thực đến hoàn hảo mà không gây ảnh hưởng đến các màu sắc khác. Bên cạnh đó, 40CV600T còn có những tính năng khác như Meta Brain Pro, bộ vi xử lý hình ảnh 10-bit, công nghệ Resolution+, tự động điều chỉnh độ sáng đèn hậu, cổng kết nối HDMI với Regza link (2 cổng), xem ảnh định dạng JPEG và game mode.

7. Panasonic TH-L37X20V

Panasonic TH-L37X20V. Ảnh: Cnet.

TH-L37X20V có màn hình chất lượng HD với panel IPS Alpha góc nhìn rộng. Mẫu này còn có VIERA Image Viewer (Cổng vào thẻ SD): (Phát lại JPEG) (tương thích SDHC) và Viera Link. Chất lượng hình ảnh của TH-L37X20V là tương đối tốt. Bên cạnh đó, TV còn có các tính năng khác như 3 cổng HDMI, chế độ Game, chức năng VIERA Tools. Những ưu điểm khác của TV là chế độ tiết kiệm điện năng và công nghệ V-Audio.

8. LG Plasma 42PQ30R

LG Plasma 42PQ30R. Ảnh: Masota.

TV Plasma không được nhiều người lựa chọn so với TV LCD, tuy nhiên, vẫn có một sản phẩm Plasma lọt vào danh sách những TV mỏng bán chạy. Đó là chiếc Plasma LG 42PQ30R, với độ phân giải HD Ready 720p.



LG 42PQ30R được tích hợp chế độ AV giúp bạn thay đổi chất lượng âm thanh và hình ảnh cho phù hợp với nội dung một cách dễ dàng. Với 600Hz Sub-field Driving, LG đã giúp cho mẫu TV này hạn chế chuyển động mờ, mang lại những hình ảnh chuyển động tốc độ cao với độ sắc nét. Tỷ lệ tương phản động 2.000.000:1 tăng cường chi tiết với sự chống chói của màn hình, thời gian đáp ứng 0.001ms hỗ trợ TV thể hiện tốt những pha thể thao và phim hành động nhanh.

9. Samsung LED 40B6000

Samsung LED 40B6000. Ảnh: Samsung.

Với các đèn nền backlight LED cực nhỏ được bố trí dọc theo khung viền TV, công nghệ Edge LED tạo ra độ tương phản Mega cho hình ảnh sắc nét. Edge LED là công nghệ mới so với công nghệ đèn nền huỳnh quang CCFL ứng dụng trong các TV LCD hiện tại. 40B6000 khá mỏng, thiết kế đẹp khiến TV có thêm chức năng như một một đồ trang trí. Công nghệ đèn Edge LED giúp tiết kiệm điện năng đến so với LCD TV thông thường, và giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra môi trường. Trong khi đó, đèn nền LED không chứa thủy ngân. TV LED series B6000 có độ phân giải Full HD 1080p cho hình ảnh mịn màng và khả năng quét hình 100Hz Motion Plus kết hợp với công nghệ hình ảnh Samsung LED engine tạo nên độ mượt của hình ảnh ở những cảnh chuyển động nhanh như thể thao hay phim hành động. Bộ nâng cấp màu WCE Pro (Wide Color Enhancer Pro) có khả năng mở rộng và kiểm soát các dải màu tốt, đặc biệt là ba màu đỏ, xanh dương và xanh lá vốn là các màu cơ bản tạo nên mọi màu sắc cho chiếc TV.

10. Sony KLV-32BX300 PL1

Sony KLV-3BX300 PL1. Ảnh: Toptenreviews.

Với giá cả tương đối rẻ và thiết kế khá đẹp so với các mẫu khác của Sony, 32BX300 là mẫu sản phẩm được quan tâm khá nhiều. 32BX300 sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo phòng khách nhà bạn với kích thước nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian sống và còn kết hợp được nhiều tính năng hay của Sony như Bravia Engine 3, tinh chỉnh hình ảnh thông minh PLUS, chế độ xem phim 24P True Cinema. TV có tính năng giúp giảm nhiễu khi xem phim chuẩn nén MPEG. Ngoài ra BX300 còn có thể phát nội dung giải trí qua ngõ USB (ảnh/nhạc/video) và tính năng đồng bộ Bravia Sync giúp TV có thể tương tác với các thiết bị khác của Sony.

Hoàng Bảo