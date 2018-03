'Ngôi sao phòng ngủ' giã từ thế giới Internet / 79 tuổi vẫn lừng danh cộng đồng video cá nhân trên mạng / Video phòng ngủ đưa YouTube thành 'Phát minh của năm'

10 "ngôi sao sáng" trong làng YouTube 2006. Ảnh: The Age.

1. Chiến dịch Free Hugs: Đây là một câu chuyện về nhóm nhạc vô danh ở Sydney (Australia) đã bất ngờ nổi tiếng sau khi đăng clip của họ trên YouTube. Shimon Moore, thành viên nhóm Sick Puppies, đã quay lại cảnh anh chàng có tên Juan Mann đề nghị... ôm bất cứ người lạ nào anh gặp ở Sydney như muốn xóa bỏ sự lạnh lùng và vô cảm của cuộc sống hiện đại. Sick Puppies đã đưa hình ảnh đó vào một ca khúc của nhóm và chỉ sau 2 tháng, nó nằm trong danh sách 20 video nổi tiếng nhất YouTube.

>Chiến dịch truyền hơi ấm qua những vòng tay

2. Tính đến thời điểm này, Evolution of Dance luôn xuất hiện trong mọi bảng xếp hạng liên quan đến YouTube. Được đăng từ tháng 4, "tác phẩm" của Judson Laipply đã thu hút... 36 triệu lượt xem. Đoạn clip đó quay cảnh diễn viên hài đến từ Cleveland, Ohio (Mỹ) nhảy liên tiếp trong 6 phút, "điểm danh" đủ 32 bài hát thể hiện 50 năm phát triển của âm nhạc và khiêu vũ.

>Sự tiến hóa của các điệu nhảy

3. Video nhật ký của Lonelygirl15 được đưa lên từ tháng 5 đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn. Lonelygirl15 mô tả cuộc sống của cô ở một thị trấn nhỏ cùng những rắc rối trong quan hệ với bạn trai và bố mẹ. Đến tháng 9, người xem phát hiện ra cô thực chất là diễn viên người New Zealand có tên Jessica Rose nhưng điều đó không khiến số lượng độc giả giảm xuống. Trang của Lonelygirl15 hiện nay vẫn là kênh thông tin được đăng ký tham gia nhiều nhất của YouTube.

>Công nghệ tạo nhân vật 'hot' để làm phim ăn theo

4. Bus Uncle: Video này quay lại tình huống xảy ra trên một chuyến xe bus ở Hong Kong hồi tháng 4 bằng điện thoại camera. Trong đó, Elvis Ho vỗ vai Roger Chan, yêu cầu anh đừng hét quá to vào điện thoại. Chan bực bội và lời qua tiếng lại với Ho. Tuy nói bằng tiếng Quảng Đông, lời nói Chan vẫn được hâm mộ và thậm chí còn được đưa chuyển thành nhạc chuông điện thoại.

>Bus Uncle - phụ đề tiếng Anh

5. Pokemon Theme: Anthony Padilla và Ian Hecox, hay còn gọi là Smosh, chỉ mới 18 tuổi nhưng đã nằm trong số các nhân vật hát nhép "uy tín" nhất YouTube. Họ thường hát theo các bài hát trong phim hoạt hình và video game. Video nổi tiếng nhất dựa trên nhạc Pokemon và hai anh chàng này có tới 4 clip thuộc Top 100 của YouTube. Smosh mới ký hợp đồng sản xuất video cho một đối thủ của YouTube cùng nhiều thoả thuận thương mại khác.

>Những chàng trai Smosh

6. Video Noah takes a photo of himself every day for 6 years là tác phẩm của nghệ sĩ người New York Noah Kalina. Video liệt kê các hình ảnh của Noah trong 2.356 ngày kể từ tháng 1/2000 đến cuối tháng 7/2006 với cùng một sắc thái nhưng đã có những nét thay đổi trên khuôn mặt, tóc và quần áo. Kalina cho biết anh rất ngạc nhiên trước sự thành công của video này vì anh nghĩ chỉ vài người xem nó là cùng.

>Chụp chân dung trong 6 năm

7. Where the Hell is Matt: Tháng 2/2003, Matt Harding xin nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong thời gian đó, anh chàng người Mỹ 30 tuổi này đã trình diễn điệu nhảy jig ngộ nghĩnh tại Easter Island, Vạn Lý Trường Thành và quảng trường Sydney. Khi video đó được lan truyền trên Internet, Harding đã được tài trợ một chuyến du lịch dài ngày khác.

>Điệu jig dễ thương của Matt

8. Emmalina là nick của Emma, sinh viên 18 tuổi đến từ Tasmania (Australia). Emma được xếp vào hàng "sao" trên YouTube đầu năm nay nhờ các clip "phòng ngủ" của cô luôn nằm trong số những video được xem nhiều nhất trong tuần. Nhưng cô đã quyết định xóa toàn bộ những clip này sau khi máy tính của mình bị đột nhập.

>"Ngôi sao phòng ngủ" giã từ thế giới ảo

9. Geriatric1927 là một trong những thành viên cao tuổi nhất của YouTube. Tên thật là Peter, ông lão 79 tuổi người Anh đó mới tham gia cộng đồng video được 3 tháng nhưng đã kịp sản xuất 43 video và trở thành kênh thông tin được người xem đăng ký nhiều thứ 3 sau Lonelygirl15 và hai chàng trai Smosh.

> 79 tuổi vẫn lừng danh cộng đồng video cá nhân trên mạng

10. Lazydork: Richard Stern, 28 tuổi, từng là ủy viên công tố ở Miami, đã chuyển đến Las Vegas (Mỹ) để trở thành tay chơi poker chuyên nghiệp. Khi rảnh rỗi, anh cùng bạn gái Lauren Perlman (còn gọi là Trivia Girl) tạo video, chơi game World of Warcraft. Video Lazydork, quay cảnh Stern đọc lời hát nhạc rap châm biếm những người nổi tiếng trên YouTube như Emmalina và Lonelygirl15, nhanh chóng trở nên đình đám như chính những nhân vật này.

>Lazydork còn hay hơn cả Lonelygirl15

P.T. (theo The Age)