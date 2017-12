Danh sách không tính đến những video được thực hiện với mục đích thương mại như clip quảng cáo, video ca nhạc, giới thiệu phim...

Người mẫu bị tụt quần khi đang mải tạo dáng Người mẫu bị tụt quần khi đang mải tạo dáng Ngay những ngày đầu năm 2017, video ghi lại thái độ đầy chuyên nghiệp của người mẫu khi gặp sự cố đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Facebook.

Bé 4 tuổi 'đốn tim' người xem khi hát cùng cha

Bé 4 tuổi 'đốn tim' người xem khi hát cùng cha

Cô bé Claire Ryann song ca cùng cha bài You’ve Got a Friend In Me, nhạc phim Toy Story và nhanh chóng chinh phục người xem vì sự đáng yêu cũng như giọng hát trong trẻo của bé. Ngay khi video đạt hơn 150 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần, hai cha con đã được mời trình diễn tại chương trình The Ellen Show.

Thiếu nữ 'nổ vòng một' khi đang xăm Thiếu nữ 'nổ vòng một' khi đang xăm Video chàng thợ xăm choáng váng đánh rơi dụng cụ khi tai nạn xảy ra đã gây sốt trên các mạng xã hội ở châu Á hồi đầu năm. Tuy nhiên, đây chỉ là video dàn dựng, trong đó cô gái tên Mint nhét bóng bay vào ngực và thực hiện trò đùa để thu hút sự chú ý của người xem tới tiệm xăm của bạn trai tại Pattaya (Thái Lan).

Giáo sư bị hai con phá đám khi trả lời truyền hình trực tiếp Giáo sư bị hai con phá đám khi trả lời truyền hình trực tiếp Giáo sư Robert Kelly tại Đại học quốc gia Pusan (Hàn Quốc) đang trả lời phỏng vấn BBC thì cô con gái lớn chạy vào. Ông cố đẩy bé ra thì đến lượt cô con gái nhỏ "tham chiến". Rất may vợ ông sớm phát hiện và kéo hai bé ra ngoài. Sau khi video được chia sẻ, gia đình Kelly nhận rất nhiều cuộc điện thoại với lời đề nghị phỏng vấn từ các kênh truyền hình. "Vợ tôi đã giải quyết tình huống bất ngờ một cách tốt nhất có thể. Chúng là trẻ con và đó là chuyện thường thấy. Lỗi nhỏ tôi gây ra đã biến cả gia đình trở thành những ngôi sao YouTube. Thật buồn cười", ông Kelly nói. 'Làm đường kiểu Úc' gây sốt 'Làm đường kiểu Úc' gây sốt Hạt Moora (Australia) bỗng nổi tiếng trên Internet sau khi Alan Leeson, một quan chức chính quyền ở đây, quyết định dùng drone ghi lại cảnh hoàn thiện 5km đường chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với tổng chi phí 443.000 USD và chia sẻ lên Facebook.

Cầu thủ lỡ miệng cảm ơn cả vợ và bạn gái

Cầu thủ lỡ miệng cảm ơn cả vợ và bạn gái

Khi được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong trận đấu, Mohammed Anas, người Ghana, nói lời cảm ơn người hâm mộ, vợ và bạn gái. Nhận thấy mình lỡ lời, Anas vội đính chính và nói yêu vợ. Sau khi video lan truyền, cầu thủ này khẳng định với BBC anh không phản bội vợ.

Hành khách bị kéo lê ra khỏi máy bay ở Mỹ

Hành khách bị kéo lê ra khỏi máy bay ở Mỹ

Trên chuyến bay của United Airlines tối 9/4, David Dao - bác sĩ người Mỹ gốc Việt bị các nhân viên hàng không kéo lê trên sàn với khuôn mặt đầy máu. Nguyên nhân là do ông từ chối đổi sang chuyến bay chiều hôm sau theo yêu cầu của hãng với lý do có việc tại bệnh viện vào buổi sáng. Hành động của nhân viên United Airlines khiến các hành khách cùng chuyến bay bức xúc. United Airlines sau đó đạt được thoả thuận bồi thường với vị bác sĩ, nhưng scandal lan truyền mạnh trên mạng đã khiến họ bị thiệt hại hàng trăm triệu USD giá trị vốn hoá thị trường.

Võ sĩ MMA hạ đo ván cao thủ Thái Cực Quyền trong 10 giây Võ sĩ MMA hạ đo ván cao thủ Thái Cực Quyền trong 10 giây Từ Hiểu Đông, 38 tuổi, người Bắc Kinh, là võ sĩ MMA nổi tiếng nhất Trung Quốc, có biệt danh là "gã điên" bởi các đòn tấn công tàn nhẫn. Từ so tài với Ngụy Lôi, 41 tuổi, người sáng lập phái "Lôi Công - sấm sét", một nhánh của Thái Cực Quyền, hôm 27/4 tại Thành Đô. Sau 10 giây, trận đấu kết thúc, Từ chiến thắng còn mặt Lôi đầy máu. Nhóm cướp 'cần mẫn' phá tiệm vàng