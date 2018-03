Ý tưởng về một chiếc máy in mà ở đó bạn chỉ cần nhấn nút là máy sẽ in ra mô hình 3D mà bạn mong muốn đã dần trở thành hiện thực và trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống. Với công nghệ in mới này, các nhà sản xuất tiết kiệm được nhiều chi phí trong việc tạo khuôn, mua vật liệu, xây dựng nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm mẫu. Dù có nhiều lo ngại rằng máy in 3D sẽ khiến nạn làm nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thêm trầm trọng vì chỉ cần vài cú nhấp chuột là việc sao chép đã hoàn thành, các chuyên gia vẫn khẳng định đây sẽ là một cuộc cách mạng cho giới sản xuất và thiết kế.