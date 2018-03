Cộng đồng vlog hiện có hơn 7.000 trang

Amanda Congdon.

Amanda Congdon, sinh năm 1981 tại New York, hiện đảm nhận chương trình vicast (video postcast) của đài truyền hình ABC (Mỹ) và là đồng chủ tịch công ty giải trí Oxymore. Nhưng cô còn nổi tiếng hơn khi mở trang Rocketboom - một trong các video blog ăn khách nhất trên web - vào cuối 2004. Tuy hiện vẫn giành quyền kiểm soát 49% website, những xung đột với người đồng sở hữu Andrew Baron (chiếm 51%) khiến cô không còn sản xuất chương trình nào cho blog Rocketboom nữa.

Cali Lewis.

Cái tên Cali Lewis (hay còn gọi là Luria Petrucci) gắn liền với trang GeekBrief.Tv, xuất hiện từ 12/2005. Website này đăng podcast bình luận về thiết bị và đồ chơi công nghệ. Giải thích lý do podcast trên GeekBrief rất ngắn gọn nhưng lại được yêu thích, Lewis cùng chồng Neal Campbell cho hay giới đam mê công nghệ lấy đâu ra thời gian để nghe những báo cáo dài hàng chục phút.

Veronica Belmont.

Veronica Belmont sinh năm 1982 tại Connecticut (Mỹ) và là biên tập viên của CNet TV. Trang podcast Buzz Out Loud cũng thuộc hãng tin công nghệ CNet (Mỹ) do cô cùng Tom Merritt và Molly Wood đảm nhận đang ngày một nổi tiếng. Cô còn là nhà sản xuất của hai blog khác là MP3 Insider và Crave Gadget cũng của CNet.

Jessamy Hawley.

Jessamy Hawley nổi danh với website Gadget Candy - chuyên giới thiệu thiết bị hoặc những sự kiện công nghệ mới nhất liên quan đến giới nữ. Được tạp chí T3 của Anh hỗ trợ, website này được coi là "kim chỉ nam" cho những ai muốn tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất cho bạn gái từ phụ kiện iPod đến điện thoại di động thời trang.

Katie Lee.

Katie Lee là trưởng nhóm biên tập của Shiny Media - tập hợp những blog công nghệ nổi tiếng ở Anh như TechDigest, HDTV UK hay WiiWii nhưng được ưa chuộng nhất là Shiny Shiny với lượng khách truy cập đã lên đến hàng triệu. Lee còn viết bài cho nhiều báo như The Independent, Woman & Home, Mobile Choice...

Jessica Cutler.

Jessica Cutler (sinh 1978) bắt đầu khuấy động cộng đồng Internet vào năm 2004 khi đăng những bài mô tả về mối quan hệ tình dục của cô với nhiều người đàn ông đã có vợ trên blog Washingtonienne. Sau khi bị phát hiện danh tính, cô trợ lý của nghị sĩ đảng cộng hòa Mỹ Mike DeWine đã bị đuổi việc với lý do "sử dụng máy tính làm những chuyện không thể chấp nhận được". Trang Playboy.com đăng nhiều tấm ảnh khỏa thân của Cutler còn cô cũng tự viết cuốn sách mang tên The Washingtonienne: A Novel.

Joanne Colan.

Joanne Colan, người Anh, được coi là nhân tố giúp Rocketboom hút khách. Với cặp mắt sắc và giọng nói hài hước, cô giới thiệu cho người xem hàng loạt video clip vui nhộn và châm biếm dù mới tham gia blog này vào tháng 7/2006. Colan cũng đã nổi tiếng trước đó khi làm việc cho MTV và BBC.

Ana Marie Cox.

Ana Marie Cox (1972), cựu chủ nhân blog chính trị Wonkette, hiện là biên tập viên của Time.com. Wonkette xuất hiện trên Internet vào tháng 10/2003 và nổi tiếng nhờ đăng lại câu chuyện về blogger Jessica Cutler. Cox quyết định dừng cập nhật Wonkette hồi tháng 1 nhưng vẫn viết bài cho Time với bút danh The Ana Log.

Wendy Cheng.

XiaXue (còn gọi là Wendy Cheng) là một trong những blogger đình đám nhất Singapore. Cô gia nhập giới blog vào năm 2003 và đã thu hút 20.000 độc giả mỗi ngày. Trang cá nhân của Xiaxue tập hợp đủ mọi chủ đề từ phương pháp đo của quý đàn ông đến chuyện về con sao biển ngốc nghếch. Dù bị chỉ trích vì sử dụng ngôn ngữ thô tục, XiaXue vẫn xuất hiện đều đều trên các phương tiện truyền thông và giành nhiều giải thưởng lớn như Blog Singapore xuất sắc 2003, Blog châu Á xuất sắc 2004 và 2005.

Karina Stenquist.

Vlog MobuzzTV, đăng tải video tin tức dài khoảng 2-3 phút mỗi ngày bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, là công sức của Karina Stenquist (người Tây Ban Nha). Những video này có thể được tùy biến để xem trên màn hình điện thoại di động và iPod.

Hải Nguyên tổng hợp

Ảnh: Gizmodo