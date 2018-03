Công ty sở hữu trang utube.com có tên đầy đủ là Universal Tube and Rollerform Equipment (Ohio, Mỹ), chuyên bán các bộ phận chế tạo đường ống cho khách hàng trên toàn thế giới. Website của họ ra đời từ năm 1994 nhưng mấy ngày qua đã bị sập do hàng triệu người đã truy cập trang này thay vì vào website chứa các video “cây nhà lá vườn YouTube (trong tiếng Anh You cũng được viết tắt là ‘u’).

Trong khi đó, nếu khách hàng của Utube gõ từ khóa “utube” qua thanh công cụ tìm kiếm Google, kết quả đầu tiên họ nhận được là một video clip của YouTube rồi mới tới trang web của hãng Universal Tube and Rollerform Equipment, có thâm niên hoạt động 22 năm.

“YouTube đang phá hoại chúng tôi”, Ralph Girkins, Chủ tịch Utube, than phiền. “Website đóng vai trò quan trọng trong công việc kinh doanh của công ty bởi khách hàng trên toàn thế giới sẽ vào đó để tham khảo các bộ phận, tra cứu thông số kỹ thuật và liên hệ đặt hàng. Nhưng nhiều người lại lạc vào dịch vụ chia sẻ video cá nhân khiến uy tín của chúng tôi bị sụt giảm nghiêm trọng”.

Đại diện của YouTube chưa đưa ra lời bình luận cho vấn đề khôi hài này. Hôm nay, trang utube đã hoạt động trở lại.

T.N. (theo CNN)