Blu-ray 'hạ gục' HD DVD tại Nhật / HD DVD thất thế tại thị trường Mỹ / Blu-ray sẽ 'toàn thắng' trong năm nay

HD DVD đang yếu thế rõ rệt, nhất là sau sự ủng hộ của Best Buy và Netflix dành cho Blu-ray. Ảnh: Gizmodo.

Best Buy, chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ điện tử tiêu dùng lớn nhất nước Mỹ, cho biết, kể từ đầu tháng 3 năm nay, họ sẽ dành nhiều diện tích trưng bày hơn cho các loại đầu đọc và những chiếc đĩa Blu-ray. Theo ông Mike Vitelli, Phó chủ tịch phụ trách mảng hàng gia dụng của Best Buy, nhà bán lẻ này quyết định ủng hộ Blu-ray là bởi đang có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thắng thế rõ rệt của định dạng do Sony phát triển trong cuộc chiến với HD DVD.

Cùng lúc, nhà cung cấp dịch vụ cho thuê đĩa trực tuyến lớn nhất nước Mỹ, Netflix, thậm chí còn có động thái quyết liệt hơn, khi quyết định sẽ không tiếp tục kinh doanh loại đĩa HD DVD. Ted Sarandos, Giám đốc phụ trách nội dung của Netflix, cho biết, với quyết định này, họ hy vọng tất cả các nhà sản xuất phim cuối cùng sẽ ủng hộ định dạng đĩa Blu-ray, và giá của các loại đầu đĩa độ nét cao sẽ giảm xuống nhiều hơn.

Hiện nay, khá nhiều người dùng đang cảm thấy bối rối khi các hãng phim Hollywood và các nhà sản xuất đồ điện tử tiêu dùng vẫn đang ủng hộ hai định dạng đĩa khác nhau. Phe Blu-ray - trong đó có các hãng phim Disney, Fox, Lionsgate và Sony - cho rằng loại đĩa mà họ đang sử dụng có thể lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn, trong khi phe HD DVD, gồm các hãng phim Universal, Paramount, DreamWorks Animation và hãng phần mềm Microsoft lại đề cao tính đa năng và độ bền của định dạng mà họ hậu thuẫn.

Tháng trước, hãng phim gia đình lớn nhất nước Mỹ, Warner Bros, đã bày tỏ sự ủng hộ Blu-ray bằng cách quyết định sẽ chỉ phát hành phim trên định dạng này, chứ không sử dụng cả hai loại đĩa như trước đây. Theo thống kê, có tới 66% đĩa phim bán ra và cho thuê trong năm 2007 là đĩa Blu-ray.

Anh Linh (theo USA Today)