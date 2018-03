"Đam mê khoa học từ khi lên 8...". Ảnh: BBC.

Ucas đã sử dụng phần mềm CopyCatch để phân tích hơn 50.000 đơn được gửi đến khoa chuyên ngành nghiên cứu khoa học và y khoa của Đại học Oxford và Cambridge. Họ nhận thấy khoảng 5% các sinh viên tương lai đã vay mượn nội dung từ những website miễn phí.

Theo thống kê của Ucas, 370 đơn mở đầu bằng cụm "niềm đam mê khám phá cơ thể con người hoạt động như thế nào..." (a fascination for how the human body works), 234 sinh viên dùng tình huống "kinh điển" về bộ quần áo ngủ bị cháy lúc 8 tuổi" (burning holes in pyjamas at age eight) và 175 người nhắc tới "người ông già cả, ốm yếu" (an elderly or infirm grandfather).

"Điều cấm kỵ trong đơn xin học hoặc xin việc là sao chép trực tiếp, dù chỉ là một câu nào đó. Internet đang khiến sinh viên lười tư duy hơn. Như thế chẳng khác gì hành động ăn cắp và bạn có nguy cơ sẽ bị loại ngay lập tức", đại diện của Ucas nhận xét.

Ucas cũng khẳng định những tuyên bố mang tính cá nhân chính là cơ hội để người đăng ký nổi bật và trở nên khác biệt so với những người có cùng trình độ học vấn khác.

