Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc phát triển kinh doanh và công nghệ Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam

Ông Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: N.H.T.

Năm 2007 đã chứng kiến sự phát triển rất mạnh mẽ theo chiều rộng của thế giới online tại Việt Nam trên cả 3 khía cạnh: sự bùng nổ của rất nhiều cộng đồng mạng xoay quanh lĩnh vực giải trí điện tử, lưu trữ và chia sẻ tài nguyên thông tin, giải trí, học tập và thương mại; Sự xuất hiện của rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ nội dung mới, đặc biệt trong lĩnh vực mạng xã hội; Cuối cùng là mức độ phát triển phong phú của các loại nội dung do người dùng tự tạo, đặc biệt là blog.

Theo tôi, năm 2008 sẽ có sự phát triển theo chiều sâu của xu hướng web 2.0 ở Việt Nam, với ba nền tảng chính: Một là sự phân hóa rõ ràng hơn của các cộng đồng mạng xã hội, với phong cách đặc trưng riêng, chứ không phải là sự “na ná” thường thấy hiện nay ở các cổng thông tin giải trí và chia sẻ. Hai là sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng hỗ trợ dịch vụ trực tuyến trên nền web 2.0, bao gồm thanh toán điện tử, tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo điện tử. Ba là thương mại điện tử và các mạng xã hội sẽ có sự giao thoa liên kết chứ không tách rời như hiện nay.

Tôi tin rằng các bạn sẽ trở thành "độc giả 2.0" bởi lẽ trong xu thế web 2.0, các bạn sẽ không chỉ là "người đọc" mà còn đóng vai trò quan trọng làm "người tham gia" cùng báo điện tử để phản hồi, giao lưu, kết nối, chia sẻ thông tin... bằng nhiều phương tiện trực tuyến. Sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung trong những năm tới sẽ chỉ thực sự thành công khi những người dùng Internet, nhà cung cấp nội dung cũng như độc giả và các tòa báo điện tử cùng chung tay xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng.

Lê Hoàng Hải, Giám đốc Công ty bán lẻ FPT

Ông Lê Hoàng Hải. Ảnh: L.H.H.

Thị trường hàng công nghệ cao đang có những tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây với tốc độ phát triển khoảng 40% mỗi năm. Chính sách giảm thuế, sự cạnh tranh của các công ty phân phối... đã khiến giá trung bình của các mặt hàng công nghệ đang giảm rất nhanh và ngày càng phù hợp với nhiều người.

Với mức sống ngày càng nâng lên, ngân sách dành cho việc mua sắm sản phẩm công nghệ cao của người Việt Nam cũng tăng lên hằng năm. Theo tôi, năm mới là thời điểm rất tốt để các nhà bán lẻ hàng công nghệ trong nước xây dựng và nắm bắt thị trường, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lớn bắt đầu từ năm 2009, khi doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài chính thức "xâm nhập" vào thị trường.

Mong rằng năm tuổi của "chú chuột máy tính" sẽ mang tới cho độc giả VnExpress các sản phẩm công nghệ đúng như mong ước và phục vụ tốt nhất cho cuộc sống số của mọi người.

Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKIS

Ông Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: T.Q.

Nhìn lại một năm qua, vẫn có hơn 50% hệ thống mạng chưa đảm bảo an ninh, trên 70% người sử dụng chưa biết cách bảo vệ dữ liệu trên PC cá nhân. Và cũng có tới 33,6 triệu lượt máy tính trên toàn quốc bị nhiễm virus, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do người sử dụng, dù có nhận thức tốt nhưng vẫn chưa có phương pháp giải quyết hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng năm nay sẽ có thể phổ biến rộng rãi tới cộng đồng các phương pháp giúp đảm bảo an ninh mạng chuyên nghiệp. Chẳng hạn, đưa tiêu chuẩn quản lý an ninh thông tin ISO27001 áp dụng rộng rãi trong cơ quan, doanh nghiệp, thúc đẩy cộng đồng sử dụng các dịch vụ an ninh mạng có tính chuyên môn hóa cao, thay vì tự họ xoay xở khi gặp phải rắc rối.

Thêm một chia sẻ nữa là năm 2007 đã nảy sinh những vấn đề như phát tán clip cá nhân, dựng blog bôi xấu người khác... liên quan tới những nhà cung cấp dịch vụ lớn như Google, Yahoo. Nhưng việc kiểm soát, khắc phục hậu quả rất khó khăn. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực có thể còn lớn hơn trong tương lai, chúng tôi cũng hy vọng sẽ cùng các cơ quan quản lý nhà nước đưa vấn đề này vào khuôn khổ. Nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo hay Google không thể đứng ngoài cuộc như trong những vụ việc đã xảy ra vừa qua.

Tôi muốn chúc mỗi người sử dụng máy tính có thể tìm được cho mình nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng chất lượng để không còn phải vất vả với virus. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng lựa chọn được nhà tư vấn phù hợp để yên tâm với chuyên môn.

Trần Hữu Linh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương

Ảnh: H.L.

Tôi thực sự tin rằng năm mới là cơ hội lớn để thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Các bạn thấy đấy, những ứng dụng của nhiều doanh nghiệp trong năm qua đã có hiệu quả rất tốt và đang trong xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hạ tầng pháp lý và thanh toán điện tử đã được xác lập mở ra những cơ hội lớn cho thương mại điện tử cất cánh ngay từ năm 2008 này.

Trước thềm năm mới, xin chúc độc giả VnExpress tiếp tục là những người đọc báo của thế kỷ 21, nắm bắt kịp thời, nhanh nhạy, theo kịp tốc độ thông tin. Các bạn hãy đặt niềm tin vào những ứng dụng của thương mại điện tử đang trở nên rất gần gũi với cuộc sống.

Nguyễn Hằng thực hiện