Theo thống kê của Hiệp hội GSM, thế giới hiện có 20 mạng triển khai 4G/LTE, đến cuối năm 2012 con số này sẽ tăng lên 81 mạng 4G và dự kiến trong vòng 18 tháng tới, LTE sẽ phổ biến toàn cầu.

Công nghệ 4G đang 'nóng' ở nhiều nước trên thế giới. Ảnh: BGR.

Dù 3G đang rất thịnh hành trên thế giới và mới được triển khai chưa đầy 2 năm ở Việt Nam, giới phân tích nhận định, việc tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ mới không bao giờ là vội vàng. "Phải có kế hoạch ngay từ bây giờ, các hãng viễn thông mới không bị động và chậm chân so với xu thế chung", Markku O.Ikonen, Giám đốc Nokia Siements Networks Việt Nam, nhấn mạnh.

Hiện có khoảng 100 loại máy đầu cuối hỗ trợ LTE nhưng giá vẫn đắt hơn 6-8 lần so với thiết bị 3G. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cung cấp gần 50% giải pháp cho các mạng 4G/LTE, ông Marko Lius, Trưởng bộ phận giải pháp hệ thống mạng Nokia Siements Networks, nhận định công nghệ 4G sẽ sớm được triển khai trên toàn cầu và giúp giá thành giảm đáng kể. Quá trình này sẽ diễn ra nhanh thay vì mất nhiều năm như các công nghệ khác trước đây bởi việc nở rộ các thiết bị Internet di động kéo theo nhu cầu sử dụng kết nối tốc độ cao ngày càng tăng.

Về lý thuyết, LTE đạt mức tải xuống 173Mb/giây trong khi tốc độ tối đa của 3G chỉ là 7,2Mb/giây. Công nghệ này có độ trễ thấp (10-20 ms) và có khả năng sử dụng nhiều băng tần khác nhau. Bên cạnh đó, LTE được phát triển dựa trên kiến trúc mạng của 3G nên chi phí đầu tư không quá đắt đỏ.

Việt Nam mới có khoảng 7 triệu thuê bao sử dụng kết nối 3G nên xu hướng 4G chưa sớm xuất hiện, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như Viettel, VNPT... cũng đang trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới này.

Một số thắc mắc về 4G:

1. 4G là gì? Là thuật ngữ mà các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để mô tả dịch vụ không dây thế hệ thứ tư (sau 2G và 3G). Những dịch vụ này có thể được triển khai trên các công nghệ khác nhau tùy thuộc lựa chọn của nhà cung cấp, nhưng nhìn chung đạt tốc độ cao gấp 4 lần và có thể lên đến hàng chục lần so với 3G.

2. Những công nghệ khác nhau đó là gì? Có hai công nghệ chính là WiMAX (do tổ chức IEEE phát triển) và Long Term Evolution - LTE (do 3GPP, liên minh các nhà cung cấp sử dụng GSM xây dựng). Cả hai đều dùng công nghệ thu phát sóng tiên tiến nhưng LTE đang được chú ý hơn do có hệ sinh thái các nhà cung cấp và phát triển rộng hơn.

3. Vì sao nên chuyển sang 4G? Nó là bước tiến hóa tự nhiên của công nghệ từ 2G lên 3G rồi 4G và thế hệ sau bao giờ cũng cải tiến hơn thế hệ trước. 4G mang đến tốc độ kết nối nhanh hơn, khả năng truyền tải dữ liệu tốt hơn, hỗ trợ video, hội thảo truyền hình từ xa hay chơi game mượt mà hơn. Có có thể thay thế cả đường truyền Internet trong các hộ gia đình.

4. Có thể dùng 4G trên điện thoại hoặc USB 3G hiện nay? Không, mạng 4G được thiết kế để chạy trên các tần số khác với tần số dùng trong các dịch vụ di động hiện tại nên cần chip mới để bắt sóng 4G.

5. Có thể dùng 4G khi đang di chuyển không? Có, mục đích của 4G không chỉ là cung cấp băng thông rộng tốc độ cao mà còn là băng thông rộng di động.

6. Có người nói các dịch vụ 4G hiện tại không phải là 4G thực thụ? Các tổ chức phê chuẩn đưa ra tiêu chí cao cho 4G, tức nó phải đạt tốc độ lớn hơn. Còn các nhà kinh doanh và quảng cáo lại cho rằng những dịch vụ thế hệ mới hiện nay đã là bước tiến vượt bật so với 3G, nên họ gọi nó là 4G.

7. Khi nào dịch vụ 4G thực thụ sẽ xuất hiện? Tốc độ được kỳ vọng của 4G là đạt trên 100 Mb/giây và điều đó sẽ chỉ xuất hiện trong ít nhất 1-2 năm nữa.

Châu An