Dennis Ritchie vừa qua đời ở tuổi 70. Ảnh: Nixp.

Dennis Ritchie, nhà khoa học sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình C và là đồng tác giả của hệ điều hành Unix vừa qua đời ở tuổi 70. Ritchie làm việc tại Bell Labs với tư cách là nhà thiết kế chính của ngôn ngữ lập trình C và là nhà phát triển cho hệ điều hành Unix. C là ngôn ngữ lập trình đơn giản, rõ ràng và là công cụ quan trọng trong việc phát triển website. Trong khi đó, Uni là nền tảng cho nhiều hệ điều hành, trong đó có cả iOS của Apple.

"Những công cụ mà Dennis tạo ra, và cả những thế hệ sau đó, ngày nay được sử dụng rất nhiều.", Brian Kerhighan, một đồng nghiệp của ông tại Bell Labs cho biết.

Ngôn ngữ lập trình C và nền tảng Unix được Ritchie phát triển khi ông (bên trái) còn làm việc cho Bell Labs. Ảnh: Bell-labs.

Theo New York Times, Ritchie bị ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tim. Cái chết của ông chỉ sau Steve Jobs vài ngày. Mặc dù đều có những cống hiến vĩ đại cho ngành khoa học máy tính nhưng Ritchie và Steve sống rất khác nhau. Chuyên gia về lịch sử máy tính Paul Ceruzzi so sánh cuộc sống của hai người này giống như "táo" và "cam" vậy.

Dennis Ritchie sinh ra tại Bronxville, New York (Mỹ). Ông khởi nghiệp tại Bell Labs, đây cũng là nơi bố của Ritchie làm việc với tư cách là một nhà khoa học. Vào năm 1967, ông được cấp bằng tiến sỹ tại đại học Havard. Năm 1998, Tổng thống Bill Clinton đã trao tặng cho Ritchie Huân chương Quốc gia Công nghệ và đổi mới cho phát minh về ngôn ngữ lập trình C và nền tảng Unix. Năm 2007, Ritchie nghỉ việc tại Bell Labs.

Thanh Tùng