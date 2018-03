Ảnh: CNN.

Opperman cho biết anh đã rất đau khổ vì cuộc chia tay và còn đau khổ hơn khi không thể bán chiếc nhẫn mà anh phải bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm mới có được. "Tôi cũng định trả lại cho cửa hàng nơi tôi mua, nhưng họ chỉ hoàn lại 32% giá trị chiếc nhẫn", Opperman, làm nghề môi giới bất động sản, kể.

Opperman nảy ra ý định mở website đấu giá đồ trang sức trực tuyến với khẩu hiệu "Tôi cần nó... nhưng giờ thì không" sau khi đọc một bài báo về những người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan giống anh, chủ yếu là những nạn nhân "hậu Valentine". Opperman quản lý trang web cùng em gái và 3 nhân viên khác.

Do không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực trang sức, anh bắt tay với một thợ kim hoàn ở New York (Mỹ). "Khi ai đó thắng trong cuộc đấu giá, chiếc nhẫn sẽ được gửi tới chỗ chúng tôi. Chuyên gia sẽ kiểm chứng viên kim cương kia là thực hay giả rồi mới chuyển đến cho người mua", Opperman giải thích. "Nếu nhẫn không giống mô tả trên mạng, nó sẽ bị gửi trả cho chủ nhân. Mỗi giao dịch thành công, website được quyền giữ lại 5% giá trị sản phẩm".

Cho đến nay, Opperman đã hoàn tất nhiều vụ mua bán, từ nhẫn bạc 150 USD đến chiếc vòng đính hôn Tacori với giá khởi điểm 18.000 USD.

Kiếm tiền trên "đống đổ nát" của người khác nghe có vẻ u ám nhưng Opperman lại nhận được nhiều phản hồi tích cực. "Đôi bên đều cảm thấy dễ chịu khi chia sẽ nỗi đau mất mát và cùng nhau vượt qua. Tôi cũng nhận được nhiều e-mail khuyến khích mở thêm trang phụ "tell us your stories" (chuyện kể nhau nghe) trên website", Opperman cho hay.

T.N. (theo CNN)