"Cáo lửa" thế hệ 7 sẽ tốn ít bộ nhớ hơn 20-30% so với phiên bản cũ, tăng cường hỗ trợ HTML5... Trang công nghệ LifeHacker đã so sánh tốc độ khởi động, mở tab, sức mạnh JavaScript, mức "ngốn" RAM của Firefox 7 với 3 trình duyệt phổ biến khác. Thử nghiệm được thực hiện trên máy tính Windows, do đó trình duyệt Safari của Apple không nằm trong danh sách.

Thời gian khởi động: Opera khởi động siêu nhanh (chỉ gần 4 giây), tiếp đến là Firefox 7. Internet Explorer, giống như nhiều cuộc thử nghiệm trước đây, đứng cuối với 11 giây. Thời gian mở tab: Opera tiếp tục vô địch khi chỉ cần hơn 3 giây để mở 9 tab, theo sát là Internet Explorer với 5 giây còn Firefox 7 cần hơn 7 giây. Sức mạnh JavaScript: Tuy nhiên, xét về năng lực JavaScript thì Chrome đánh bại mọi đối thủ còn Opera lại bét bảng. CSS (ngôn ngữ dàn trang, định kiểu cho thành phần của trang web): Opera tiếp tục phô diễn sức mạnh CSS trong khi Chrome gặp lỗi trong quá trình thử nghiệm của LifeHacker nên không được xếp trong danh sách này. Khả năng tiết kiệm bộ nhớ: Opera vốn nổi tiếng là trình duyệt tốn ít bộ nhớ trên máy tính và điều này được chứng minh qua kết quả trên. Firefox 7 cũng xuất sắc không kém.

Thử nghiệm này chỉ tập trung vào hiệu suất và Opera 11.51 được đánh giá 82%, Firefox 7 là 73%, IE9 là 47,5% và Chrome 14 là 43%. Tuy nhiên, người sử dụng có thể còn quan tâm đến nhiều tiêu chí khác như tốc độ, ứng dụng tích hợp (add-on, extension, plugin), khả năng tùy biến...

Châu An