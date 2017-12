Tủ lạnh tốt - chìa khóa để tiệc nhà thêm ngon

Tủ lạnh là thiết bị đầu tiên nhiều người nghĩ tới khi có ý định làm mới gian bếp bởi nó là "linh hồn" của gian bếp, hỗ trợ gia đình bảo quản thực phẩm tươi ngon. Chị Thu (quận Bình Thạnh, TP HCM) có thói quen mua đồ ăn cho cả tuần vì nhà ở xa chợ và siêu thị. Chị chia sẻ: “Đến ngày thứ ba là đồ ăn đã không còn ngon, chưa kể nếu ăn không kịp, nhiều loại rau hay trái cây sẽ bị dập úng, phải bỏ đi rất phí. Lại thêm mùi thực phẩm bám khắp tủ, nên cả nhà chẳng bao giờ uống nước để trong tủ lạnh”.

Không chỉ thông minh, tủ lạnh Twin Cooling Plus Samsung, sẽ làm sáng bừng không gian bếp.

Xu hướng hiện nay, người tiêu dùng ưa chuộng các loại tủ lạnh thông minh có hai dàn lạnh riêng biệt, điển hình là tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus giúp bảo quản đồ ăn tươi sống và rau củ riêng tại ngăn mát, tách biệt so với ngăn đông, nên thực phẩm trọn vị, tươi lâu và không bị ám mùi. Nhờ tính năng hai dàn lạnh độc lập với hai luồng khí lạnh này, Twin Cooling Plus có khả năng giữ độ ẩm lên đến 70%, gấp 3 lần tủ lạnh thông thường, để rau củ, trái cây tươi ngon kể cả sau 10 ngày ở trong ngăn mát.

Tủ lạnh Twin Cooling Plus còn ghi điểm nhờ tính năng Smart Conversion với 5 chế độ chuyển đổi nhiệt độ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi ngăn đông thành ngăn mát, tăng thêm không gian lưu trữ thực phẩm lên đến 35%. Đây là chiếc tủ lạnh lý tưởng để những người nội trợ khỏi lo “lỡ tay” mua sắm đồ ăn quá đà trong những dịp sale cuối năm. Hoặc nếu muốn du lịch mùa Tết, Twin Cooling Plus có thể tắt ngăn đông và công nghệ Digital Inverter bên trong, có thể điều chỉnh phù hợp để tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả nhất.

Máy giặt - để quần áo tinh tươm, thêm phong cách cho gia đình

Giặt quần áo, chăn màn là công việc không thể thiếu để làm mới bộ mặt gia đình, bởi thời trang là ngôn ngữ rõ ràng nhất về chất lượng sống. Một chiếc máy giặt tốt sẽ thêm phong cách, thêm tươi mới cho cuộc sống của chủ nhân. Tuy nhiên, khi lượng đồ cần giặt quá nhiều, rất dễ bỏ sót và phải chờ đến lần giặt sau, bạn cần đến máy giặt AddWash của Samsung với cửa phụ đa dụng AddDoor, cho phép thêm quần áo còn sót khi máy đang ở giữa chu trình giặt mà không cần dừng máy.

Với quần áo có vết bẩn cứng đầu, công nghệ EcoBubble giặt sạch mạnh mẽ, thậm chí ở nhiệt độ thấp. Bột giặt được đánh tan thành bong bóng, nhanh chóng thấm sâu vào sợi vải và loại bỏ chất bẩn dễ dàng trong khi vẫn bảo vệ quần áo và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, công nghệ Inverter tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng là giải pháp cho các bài toán chi phí cận năm mới.

Ngoài thông minh, AddWash có chế độ bảo hành động cơ tới 11 năm – thời gian bảo hành lâu nhất trên thị trường.

