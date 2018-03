Trước đây, lời khuyên dành cho các chủ nhà trước khi muốn đăng tin rao bán là nên sửa sang lại các cánh cửa, sơn mới hoặc dọn sạch cây bụi trong sân vườn, trưng ra một vài đồ đạc giúp căn nhà sáng sủa. Thế nhưng, với quan niệm sống mới đầy hiện đại của những người mua nhà hiện nay, khảo sát của công ty bất động sản Coldwell Banker cho biết các thiết bị thông minh đã cài đặt sẵn mới là thứ thu hút nhất.

Số liệu được ghi nhận khác nhau tùy theo loại thiết bị: 67% muốn có bộ điều khiển nhiệt thông minh, 75% muốn có máy dò khói thông minh, 66% muốn có camera an ninh gia đình thông minh và 63% muốn khóa thông minh. Và đó cũng là lý do chính đáng để rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản đầu tư nhỏ để giúp căn nhà của mình dễ bán hơn, hoặc có giá tốt hơn so với mức thông thường.

Theo số liệu của Zillow, một chuyên trang bất động sản có tiếng ở Mỹ, trung bình một ngôi nhà ở Mỹ hiện có giá khoảng 207.600 USD. Trong khi đó, chi phí để lắp các thiết bị thông minh kể trên chỉ nằm trong khoảng 1.000 USD. Có nghĩa là việc đầu tư này chiếm ít hơn 1% của giá trị căn nhà. Hiệu quả mang lại thì hoàn toàn khác biệt, khi giúp căn nhà cần bán trở nên nổi bật, cũng như thúc đẩy nhanh quá trình quyết định của người mua. Tất nhiên trước đó, bạn cần đảm bảo đại lý rao bán biết cách chứng minh sự hiệu quả của các thiết bị này, cũng như lắp đặt và kiểm tra nó hoạt động một cách chính xác.

Theo Consumerreports, dưới đây là sáu thiết bị smarthome có thể giúp ngôi nhà thêm tính cạnh tranh, với tổng giá trị chưa tới 1.000 USD.

Bộ điều chỉnh nhiệt thông minh

Với chi phí từ 130 USD, người dùng đã có thể sở hữu một bộ ổn định nhiệt thông minh trên tường của phòng ăn trong căn nhà mình. Lyric T5 của hãng Honeywell là sản phẩm được chuyên trang về đồ gia dụng này gợi ý, với các tính năng ấn tượng như điều khiển bằng tay trực quan, các tính năng thông minh bao gồm kiểm soát bằng giọng nói và điều chỉnh nhiệt độ khi người dùng rời khỏi và trở về nhà.

Các bước lắp đặt không quá phức tạp, người dùng hoàn toàn có thể tự tay làm mà không cần phải thuê chuyên gia kỹ thuật. Với mức giá trên 200 USD, bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn đẹp mắt hơn về thiết kế và tính năng.

Thiết bị phát hiện khói thông minh

Chỉ với 100 USD cho chiếc máy dò khói trong nhà, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi đi làm hoặc vắng nhà lâu ngày. Những thiết bị này sẽ gửi thông báo đến điện thoại nếu phát hiện thấy khói. Thậm chí, nó cũng báo trước cho người dùng biết khi nào sắp hết pin. Một số lựa chọn được gợi ý bao gồm sản phẩm của Nest Protect (100 USD), Leeo Smart Alert (100 USD) hay Kidde RemoteLync Monitor (70 USD).

Chuông cửa hỗ trợ video

Sản phẩm thông minh này tạo cảm giác an toàn cho bất kỳ ngôi nhà nào bằng cách đặt camera ở ngay cửa trước. Khi phát hiện chuyển động hoặc ai đó bấm chuông cửa, thiết bị sẽ gửi thông báo tới điện thoại thông minh và lưu một đoạn video hoạt động lên hệ thống dữ liệu đám mây.

Hầu hết các mô hình đều có thể kết nối với hệ thống chuông điện, thậm chí cả chuông cơ học. Chúng có giá từ 110 USD như của Netvue Vuebell đến 250 USD như của Ring Video Doorbell Pro. Hầu hết các thiết bị này tương đối dễ cài đặt và có hướng dẫn từng bước cụ thể.

Khóa thông minh bảo vệ cửa trước

Đây được xem là một biện pháp an ninh và nâng tầm hiện đại của một căn nhà. Chuyên trang này giới thiệu sản phẩm của August Smart Lock Pro, có giá 280 USD, có thể thay thế cho thanh chốt hiện có của mỗi gia đình.

Thiết bị này có thể cung cấp nhiều tính năng thông minh được đánh giá cao như chức năng tự động khóa và mở khóa khi bạn rời khỏi và trở về nhà. Bên cạnh đó là khả năng tạo các chìa khóa điện tử dành cho khách tới thăm hoặc người quét dọn định kỳ. Kết nối với một thiết bị phụ trợ, người dùng có thể điều khiển khóa từ xa và tận dụng việc kiểm soát bằng giọng nói qua Amazon Alexa, Apple Siri hay Google Assistant.

Bóng đèn thông minh

Theo khảo sát của Coldwell Banker, 63% người mua nhà tiềm năng muốn các sản phẩm chiếu sáng thông minh được cài đặt sẵn trong ngôi nhà tương lai của họ. Cách dễ dàng và hợp lý nhất để thỏa mãn yêu cầu này là sử dụng các bóng đèn LED thông minh.

Một vài lựa chọn thương hiệu bao gồm Ikea, Sengled, Philips Hue... với giá từ 50 đến 100 USD. Việc cài đặt hầu hết đều rất đơn giản, bằng cách thay đèn cũ bằng bóng LED thông minh mới, sau đó thiết lập thiết bị trung tâm để kết nối chúng với mạng Internet. Người dùng có thể mua thêm các bóng đèn bổ sung, với giá từ 12 đến 15 USD. Các bóng đèn với khả năng thay đổi màu sắc sẽ có giá cao hơn.

Loa thông minh

Đây là một trong các thiết bị thiết yếu trong ngôi nhà thông minh, với rất nhiều lựa chọn hiện nay trên thị trường từ các hãng tên tuổi như Amazon, Google, Apple... Một gợi ý nổi bật hiện nay là loa Amazon Echo Show, có giá 230 USD với khả năng hiển thị video trực tiếp, giúp bạn có thể kết nối với chuông cửa video. Người dùng cũng có thể sử dụng nó để điều khiển bộ chỉnh nhiệt, khóa cửa trước, thay đổi độ sáng của đèn... thông qua các chương trình hỗ trợ.

Việc kết nối khá đơn giản, thông qua loạt thao tác để thiết bị tự tìm kiếm các sản phẩm thông minh khác rồi đăng nhập vào tài khoản của thiết bị tương ứng. Giá trị mang lại khi người dùng có thể dùng giọng nói để kiểm soát toàn bộ ngôi nhà là khá ấn tượng, đặc biệt với các khách đến xem để mua nhà tiềm năng.

Bảo Nam