Hình ảnh được cho là điện thoại Full HD HTC M7

M7 là tên mã của sản phẩm được cho là smartphone cao cấp nhất của HTC trong năm 2013 và dự kiến xuất hiện ở triển lãm MWC 2013 diễn ra cuối tháng 2 tới. Tuần trước, một bức ảnh được cho là thiết kế của HTC M7 đã được tung lên với kiểu dáng mới lạ gây nhiều chú ý, viền màn hình siêu mỏng. Trong khi bức hình mới vừa xuất hiện tuần này lại cho thấy smartphone HTC có kiểu dáng mang nhiều nét truyền thống của hãng Đài Loan.

Bức hình mới được cho là HTC M7.

HTC M7 trong bức hình mới có kiểu dáng vuông vắn, gợi nhớ đến thiết kế của HTC HD2 hay HD7. Mặt trước thiết kế đơn giản hơn với dãy phím cảm ứng và màn hình Full HD là trung tâm. Giao diện Sense trong bức hình cũng có những sự khác biệt so với Sense 4+ trên One X+ hay One X hiện nay. Còn mặt lưng thiết kế tối giản với camera, đèn flash là và loa ngoài được bố trí gọn gàng, chiếm ít không gian. Tuy nhiên, giống như lần trước, bức ảnh mới cũng được cho là được dựng từ máy tính và chưa thể chắc chắn đây chính là một sản phẩm của HTC.

Hình ảnh được cho là HTC M7 lúc trước.

Cũng có màn hình Full HD như HTC Butterfly nhưng M7 được tiết lộ là có màn hình chỉ rộng 4,7 inch nên cho mật độ điểm ảnh tới 468 ppi thay vì hơn 440 ppo. Thông tin rò rỉ thời gian qua dự đoán smartphone M7 còn được trang bị bộ xử lý 4 nhân Qualcomm Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB với camera 13 megapixel và bộ nhớ trong 32 GB.

Mỹ Anh