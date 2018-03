Tôi đang nhắm ba chiếc smartphone là HTC 10 (like new), Galaxy S7 edge (like new) và Xperia XA1 Plus. Theo mọi người, tôi nên chọn điện thoại nào? Nhu cầu của tôi chỉ có các tiêu chí sau: thiết kế đẹp, chụp ảnh đẹp, pin khỏe, dung lượng lưu trữ lớn, chơi game nhẹ và trung bình.

Rất mong sự tư vấn của mọi người.

Anh Khoa Trương

khoaanhtruongdn1997@gmail.com