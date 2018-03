Chào mọi người.

Hiện tại tôi có nhu cầu mua một chiếc máy in phun màu về phục vụ việc in ấn trong gia đình. Tôi được bạn bè giới thiệu máy in phun Epson L110. Nhu cầu của tôi không cần in ấn nhiều, không cần tốc độ cao, chỉ cần bản in chất lượng được đảm bảo.

Vậy cho tôi hỏi, nếu tôi dùng máy in phun khác có cùng độ phân giải với Epson L100 là 5.760 x 1.440 dpi, nhưng có giá thành thấp hơn như các máy Epson Me32 hay Epson Stylus Tx110 thì chất lượng bản in có bị giảm sút so với máy Epson L110 không? Và chất lượng bản in ngoài độ phân giải của máy thì còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa (khi so sánh các máy cùng một hãng với nhau).

Xin mọi người tư vấn, cảm ơn rất nhiều.

Thanh Tùng

thanhtung1792@gmail.com