Tính năng mới trên camera kép iPhone 8 Plus

Cùng với thiết kế, camera kép là một điểm được Apple làm mới trên iPhone 8 Plus. Nhưng Apple vẫn giữ thông số kỹ thuật tương tự như iPhone 8 Plus với hai ống kính tiêu cự 28 mm (khẩu độ f/1/8) và tele 56 mm (khẩu độ f/2.8), nâng cấp và khác biệt ở iPhone 8 Plus rõ hơn ở phần mềm.