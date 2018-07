Surface Go - tablet giá rẻ mới của Microsoft

Surface Go vẫn sử dụng kiểu chân đứng kickstand như bản Pro. Cân nặng của sản phẩm này chỉ 0,52 kg (không tính bàn phím tháo rời), khá ấn tượng so với một thiết bị chạy Windows 10. Bản Suface Go nhẹ hơn bản Pro khoảng 0,2 kg và nặng hơn một chút so với iPad 9,7 inch (0,48 kg).