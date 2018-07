Smartphone cao cấp nhất của Oppo về Việt Nam, giá 21 triệu đồng

Find X là một trong những smartphone Android có thông số phần cứng mạnh nhất hiện nay khi sử dụng chip Snapdragon 845 nhưng đi kèm RAM 8GB. Cấu hình này mạnh hơn cả HTC U12 Plus và Galaxy S9 Plus khi hai model này chỉ có RAM 6 GB. Find X có pin dung lượng 3.730 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC. Oppo cũng lần đầu tiên trang bị cổng USB C cho smartphone của mình, khay sim được đưa xuống dưới đế đồng thời bỏ đi jack cắm tai nghe. Sản phẩm này là smartphone cao cấp duy nhất trên thị trường không có khả năng chống nước.