Smartphone camera kép giá hơn 8 triệu đồng của Samsung

Thiết kế mặt trước của J7+ rất quen thuộc, không có nhiều khác biệt so với J7 Pro và J7 Prime. Máy sử dụng màn hình SuperAMOLED 5,5 inch với độ phân giải Full HD, chất lượng hiển thị ổn với độ sáng cao, dễ nhìn ngoài trời và khá sắc nét. Nó cũng được trang bị tính năng màn hình luôn hiển thị Always On Display, lọc ánh sáng màu xanh... giống các model cao cấp của Samsung.