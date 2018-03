Quá trình chế tạo mặt nạ đánh lừa iPhone X của Bkav

Công ty thuê một máy in 3D để in lại hình dáng khuôn mặt. Việc có được hình 3D và in ra với công nghệ hiện nay không hề khó. Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav cho biết các máy quét 3D hiện tại có thể lấy hình dáng 3D người chỉ sau 2 đến 3 giây.