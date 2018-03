'Phẫu thuật' Galaxy S9+ và so sánh với iPhone X

Nếu so về số lượng, linh kiện của Galaxy S9 nhiều hơn hẳn so với dạng module của iPhone X. "Nhiều linh kiện hơn cũng đồng nghĩa với việc dễ sửa chữa và thay thế hơn so với iPhone X. Tuy nhiên, Galaxy S9+ vẫn rất khó sửa chữa nếu so sánh với các smartphone khác", anh Lành, kỹ thuật viên của Viện di động, người trực tiếp "phẫu thuật" Galaxy S9+, cho biết.

Tổng quan, anh Lành đánh giá mức độ sửa chữa của Galaxy S9+ là 4/10 điểm, trong khi iPhone X là 3/10 điểm.