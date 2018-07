PC độ hình robot, motor hội tụ tại TP HCM

Giải nhất hạng mục Scratch Build thuộc về The Starship của tác giả Nguyễn Đình Bản (biệt danh NhenHoPhach). Với gần một năm để lên ý tưởng, chế tạo và hoàn thiện, bộ máy này được Ban giám khảo đánh giá cao ở khả năng sáng tạo, ngoại hình bắt mắt và mới lạ. Theo tiết lộ của tác giả, The Starship còn có một phiên bản có thể bay được, nhưng do trục trặc trước cuộc thi khiến sản phẩm không thể có mặt. Cỗ máy này sử dụng mainboard Gygabyte Z370N Wifi, đồ họa Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC 8G, RAM 16 GB, SSD 256 GB...