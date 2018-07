Nokia X5 màn hình 'tai thỏ' xuất hiện tại Việt Nam

Phần cạnh dưới của Nokia X5 dài hơn một chút so với iPhone X dù đã được loại bỏ dãy phím cảm ứng thường thấy ở Android. Người dùng có thể sử dụng hoàn toàn các thao tác vuốt từ cạnh dưới lên để thay thế cho phím cảm ứng Home, Back và Recents. Màn hình X5 5,86 inch, nhỉnh hơn 0,06 inch so với iPhone X nhưng thua xa về độ sắc nét và sự sống động của màu sắc, do sử dụng tấm nền IPS LCD thay vì OLED và độ phân giải chỉ tương đương chuẩn HD (720 x 1.520 pixel).