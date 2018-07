Nokia ra bộ đôi smartphone giá từ 3,4 triệu đồng

Nokia 2.1 (bên trái) có màn hình 5,5 inch độ phân giải HD, lớn hơn 20% so với thế hệ trước. Nokia 3.1 (bên phải) có màn hình cũng tăng lên 5,2 inch so với 5 inch trước đây, nhưng do sử dụng màn hình 18:9 nên máy nhỏ gọn hơn hẳn.