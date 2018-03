Nokia 8 Sirocco tràn viền và loạt smartphone mới của Nokia

Nokia 7 Plus có mặt của cụm camera kép ống kính Carl Zeiss, gồm một camera góc rộng 12 megapixel tele 13 megapixel. Tương tự Nokia 8 Sirocco, camera trên Nokia 7 Plus hỗ trợ chế độ chỉnh tay chuyên nghiệp. Camera trước của máy có độ phân giải 16 megapixel. Ngoài ra, Nokia 7 Plus sẽ chạy Android One, tức nó sẽ được cập nhật thường xuyên từ phía Google. Máy dự kiến bán vào tháng 4 với giá 490 USD