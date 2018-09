Những smartphone đình đám vừa trình làng

LG G7 One

LG G7 One là phiên bản biến thể của G7 ThinQ ra mắt tháng 5 vừa qua. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai máy là G7 One chạy hệ điều hành Android thuần Google (dự án Android One). Máy cũng có thiết kế màn hình tai thỏ nhưng cấu hình cũ hơn so với "người anh em" khi chỉ dùng chip Snapdragon 835, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB. LG không công bố giá bán của máy mà chỉ hứa hẹn ở mức "rất hấp dẫn".