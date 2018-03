Những smartphone đáng mua dù đã một năm ra mắt

1. Galaxy S8/S8+

Ra mắt tháng 3/2017, bộ đôi Galaxy S của Samsung nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế đột phá so với các mẫu Galaxy thế hệ cũ và so với mặt bằng chung của thị trường. Với viền màn hình viền siêu mỏng "vô cực" Infinity Display, thiết bị có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với smartphone màn hình 5 đến 5,5 inch, dù rộng hơn (5,8 inch và 6,2 inch). Màn hình máy cũng có tỷ lệ mới 18,5:9 thay vì chuẩn 16:9 thông thường, cùng độ phân giải lên tới 2K (1.440 x 2.960 pixel) mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn và nó cũng nhanh chóng trở thành xu thế sau đó. Cấu hình của Galaxy S8 vẫn đang nằm trong nhóm cao cấp nhất, với vi xử lý Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 tùy thị trường, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64 GB, pin 3000mAh và chạy Android 7 Nougat (sắp cập nhật Android 8.0 Oreo).

Khả năng chụp ảnh trên bộ đôi Galaxy S8 vẫn thuộc hàng "đỉnh" hiện nay, với camera chính 12 megapixel, khẩu độ f/1.7 cho hình ảnh đẹp kể cả chụp thiếu sáng. Trong khi đó, camera trước 8 megapixel, khẩu độ f/1.7 hỗ trợ selfie với hình ảnh chất lượng cao. Hiện tại, Galaxy S8 bán tại Việt Nam với giá 18,5 triệu đồng, trong khi Galaxy S8+ có giá 20,5 triệu đồng.