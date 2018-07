Những smartphone có bảo mật nhận dạng khuôn mặt tốt nhất

Samsung Galaxy S9 và S9 Plus

Samsung Galaxy S9 và S9 Plus là hai smartphone có khả năng bảo mật khuôn mặt được đánh giá cao. Samsung lần đầu đưa cảm biến mống mắt cùng nhận dạng khuôn mặt lên Galaxy S8 và Galaxy Note8, nhưng mãi đến Galaxy S9 mới kết hợp hai tính năng này lại để tăng độ bảo mật cho thiết bị. Với tên gọi Intelligent Scan, việc mở khóa bằng khuôn mặt trên bộ đôi Galaxy của Samsung được đánh giá là an toàn hơn so với các smartphone thế hệ cũ và đa số điện thoại Andoid đang có mặt trên thị trường.

