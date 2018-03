Những smartphone cao cấp có pin tốt nhất

Apple iPhone 8 Plus (10 giờ 35 phút)

Sản phẩm vẫn giữ phong độ từ iPhone 7 Plus hay 6s Plus, dù không còn là model có dung lượng pin cao nhất trong loạt iPhone 2017 vừa mới ra của Apple. Thua iPhone X về dung lượng, nhưng iPhone 8 Plus lại cho thời gian sử dụng lâu hơn gần 2 giờ. Màn hình kích cỡ nhỏ hơn, 5,5 inch, cùng với độ phân giải Full HD là yếu tố giúp cho iPhone 8 Plus có thời lượng pin lâu. Bên cạnh đó, việc iPhone X có thêm nhiều cảm biến, liên tục phải hoạt động camera... khiến cho nó ngốn pin hơn 8 Plus khá nhiều. Hỗ trợ sạc nhanh, nhưng với bộ sạc tiêu chuẩn kèm máy, iPhone 8 Plus vẫn mất tới 178 phút để nạp đầy pin, lâu hơn hẳn các smartphone Android cao cấp khác.