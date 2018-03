Những smartphone Android đình đám trong lịch sử HTC

One M7 (2013)

One M7 đem lại thành công rực rỡ cho HTC khi không chỉ có doanh số ấn tượng mà còn liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng như smartphone tốt nhất 2013 tại triển lãm Mobile World Congress hay thiết kế điện thoại đẹp nhất của iF. Thực tế cho tới giờ, nhiều mẫu smartphone vỏ kim loại đang có trên thị trường vẫn còn mang những đường nét gợi nhớ đến One M7.

Ngoài thiết kế hay cấu hình, mẫu smartphone cao cấp khi đó của HTC còn nổi bật hơn nhiều đối thủ ở hệ thống âm thanh loa kép có tên BoomSound.