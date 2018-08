Những kỳ vọng với Note9 trước trào lưu 'nhái' iPhone X

iPhone X trình làng với thiết kế viền màn hình ấn tượng nhưng đi kèm là dung lượng pin không ấn tượng. Thời lượng sử dụng của máy chỉ nhỉnh hơn một chút so với iPhone 8 và kém xa iPhone 8 Plus. Để tạo sự khác biệt với đối thủ lớn nhất của mình, Note9 vì vậy sẽ cần một thời lượng pin đủ tốt. Samsung từng có kinh nghiệm "xương máu"với mẫu Note 7 vì vấn đề pin nên hãng sẽ rất cẩn trọng với trang bị này trên mẫu Note 9. Các tin đồn cho thấy dung lượng được nâng lên 4.000 mAh, cao hơn hẳn so với 3.300 mAh của thế hệ trước. Dòng Note của Samsung cũng thường được đánh giá cao về thời lượng pin.