Những điện thoại có camera tốt nhất 2017

1. Samsung Galaxy Note8

Phablet của Samsung đạt số điểm bằng với iPhone 8 Plus nhưng khả năng chụp ảnh cao hơn với 100 điểm. Ưu điểm của cụm camera kép 12 megapixel (khẩu độ f/1.7 và f/2.4) này là khả năng lấy nét nhanh và chính xác, ảnh hiển thị chi tiết tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, màu sắc tươi sáng và sinh động, có thể zoom lên tới 4x. Trong khi đó, khả năng quay phim của máy đạt 84 điểm, nhờ cân bằng trắng tốt, màu sắc đẹp, giảm nhiễu khi ánh sáng yếu và độ ổn định tốt khi quay. Ngay từ thông số camera, Note8 đã cho thấy sự nhỉnh hơn so với 7 Plus, camera thứ hai tương đương zoom 2x và f/2.4 (của iPhone 7 Plus là f/2.8). Độ mở lớn hơn cho phép xóa phông tốt hơn và chụp tối tốt hơn.