'Mổ bụng' Galaxy Note 8 đầu tiên tại Việt Nam

Các linh kiện của Galaxy Note 8 sau khi tháo rời. Do có thêm khoang chứa bút S Pen nên cấu trúc bên trong của Note 8 khác nhiều so với Galaxy S8, S8+. Việc bóc tách khó do có nhiều keo nhưng thay thế linh kiện sẽ tương đối dễ dàng.