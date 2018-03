Mi Mix 2 có gì khác so với Mi Mix đời đầu

So với "đàn anh" Mi Mix, Mi Mix 2 nhỏ 11,9% nếu so sánh kích thước: 151,8 x 75,5 x 7,7 mm và nặng 185 gram, trong khi Mi Mix có kích thước 158,8 x 81,9 x 7,9 mm và nặng tới 209 gram. Điều này là khá dễ hiểu, bởi ngoài phần viền dưới đã thu gọn, Mi Mix 2 cũng có màn hình chỉ 5,99 inch, thấp hơn so với 6,4 inch của Mi Mix đời đầu.