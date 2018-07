Loạt smartphone màu sắc mới lạ vừa lên kệ

Apple iPhone 8 và 8 Plus

Đúng một năm sau iPhone 7 và 7 Plus RED, tới lượt iPhone 8 và 8 Plus bản đặc biệt màu đỏ, RED, được Apple đưa ra thị trường. Khác màu đỏ năm ngoái, màu sắc trên bộ đôi mới của Apple được đánh giá cao hơn và thể hiện cá tính khi được phối với mặt trước màu đen thay vì trắng. Việc sử dụng chất liệu kính thay vì nhôm cũng khiến cho iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ trông bóng bẩy, bắt mắt hơn.

Dù giá thấp hơn X, iPhone 8 và 8 Plus lại đem lại nhiều lựa chọn màu sắc hơn khi ngoài màu đen và trắng còn có thêm màu vàng và mới nhất là màu đỏ. iPhone 8 và 8 Plus RED có giá không đổi so với các bản thông thường, lần lượt từ 699 và 799 USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về từ sản phẩm sẽ được Apple trích một phần để ủng hộ cho tổ chức phòng chống bệnh HIV/AIDS trên toàn cầu.