Loạt smartphone giá rẻ, pin lớn vừa về Việt Nam

Motorola E4 Plus (4,49 triệu đồng)



Đây là một trong hai smartphone Android pin lớn vừa được Motorola đưa về Việt Nam. Có giá thấp hơn Y7 Prime 500.000 đồng, nhưng E4 Plus lại có dung lượng pin lớn hơn 1.000 mAh. Cấu hình tương đương với chip MediaTek 6737, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Hệ điều hành là Android 7.1 với giao diện nguyên bản của Google. Cũng như model của Huawei, Moto E4 Plus hạn chế ở màn hình khi cũng có kích thước 5,5 inch nhưng độ phân giải chỉ HD.