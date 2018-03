Loạt smartphone 4G LTE giá rẻ ở Việt Nam

Motorola Moto C (2,29 triệu đồng)

Vẫn thiết kế đơn giản nhưng ngoại hình của Moto C đem lại sự mới lạ, trẻ trung hơn so với nhiều smartphone phổ thông. Giá cao hơn Roar Plus của Coolpad nhưng model 4G của Motorola không có nhiều khác biệt về cấu hình. Dung lượng RAM cũng chỉ 1GB.

Moto C dùng chip MediaTek 6373 và pin được nâng lên 2.350 mAh. Tuy nhiên, đáng giá nhất là việc máy dùng phiên bản Android mới 7.1 Nougat cùng với giao diện nguyên bản từ Google.